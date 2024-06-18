Sky News: визит Путина в Северную Корею станет проблемой для Запада

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Послание президента Федеральному Собранию. Москва, владимир путин
Западные страны боятся сотрудничества РФ и КНДР, которое они могут заключить во время визита Путина, пишет Sky News Фото:

Запад боится, что во время государственного визита президента РФ Владимира Путина в Северную Корею страны могут заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве в технологической сфере. Это может принести геополитические выгоды, сообщает Sky News.

«Укрепление связей между этими двумя странами является серьезной проблемой для Запада и его азиатских союзников», — передает агентство. В частности, западные страны боятся, что РФ может начать сотрудничество с КНДР в плане технологий.

Кроме того, в Sky News отметили, что удивление вызывает окружение Путина, сопровождающее его во время визита. В него входят глава министерства промышленности РФ Денис Мантуров и министр обороны страны Андрей Белоусов. Также на Западе добавили, что встреча лидеров России и КНДР может принести значительные геополитические выгоды этим странам и создать проблемы союзникам Украины.

Ранее сообщалось, что жители КНДР подготовились к визиту президента РФ в страну, они развесили на автомобильной трассе портреты российского лидера и флаги страны. Сам визит Путина состоится с 18 по 19 июня, это будет его вторая поездка на территорию Северной Кореи.

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Запад боится, что во время государственного визита президента РФ Владимира Путина в Северную Корею страны могут заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве в технологической сфере. Это может принести геополитические выгоды, сообщает Sky News. «Укрепление связей между этими двумя странами является серьезной проблемой для Запада и его азиатских союзников», — передает агентство. В частности, западные страны боятся, что РФ может начать сотрудничество с КНДР в плане технологий. Кроме того, в Sky News отметили, что удивление вызывает окружение Путина, сопровождающее его во время визита. В него входят глава министерства промышленности РФ Денис Мантуров и министр обороны страны Андрей Белоусов. Также на Западе добавили, что встреча лидеров России и КНДР может принести значительные геополитические выгоды этим странам и создать проблемы союзникам Украины. Ранее сообщалось, что жители КНДР подготовились к визиту президента РФ в страну, они развесили на автомобильной трассе портреты российского лидера и флаги страны. Сам визит Путина состоится с 18 по 19 июня, это будет его вторая поездка на территорию Северной Кореи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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