Sky News: визит Путина в Северную Корею станет проблемой для Запада

18 июня 2024 в 11:41 Размер текста - 17 +

Западные страны боятся сотрудничества РФ и КНДР, которое они могут заключить во время визита Путина, пишет Sky News Фото: Владимир Андреев © URA.RU Запад боится, что во время государственного визита президента РФ Владимира Путина в Северную Корею страны могут заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве в технологической сфере. Это может принести геополитические выгоды, сообщает Sky News. «Укрепление связей между этими двумя странами является серьезной проблемой для Запада и его азиатских союзников», — передает агентство . В частности, западные страны боятся, что РФ может начать сотрудничество с КНДР в плане технологий. Кроме того, в Sky News отметили, что удивление вызывает окружение Путина, сопровождающее его во время визита. В него входят глава министерства промышленности РФ Денис Мантуров и министр обороны страны Андрей Белоусов. Также на Западе добавили, что встреча лидеров России и КНДР может принести значительные геополитические выгоды этим странам и создать проблемы союзникам Украины. Ранее сообщалось, что жители КНДР подготовились к визиту президента РФ в страну, они развесили на автомобильной трассе портреты российского лидера и флаги страны. Сам визит Путина состоится с 18 по 19 июня, это будет его вторая поездка на территорию Северной Кореи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Запад боится, что во время государственного визита президента РФ Владимира Путина в Северную Корею страны могут заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве в технологической сфере. Это может принести геополитические выгоды, сообщает Sky News. «Укрепление связей между этими двумя странами является серьезной проблемой для Запада и его азиатских союзников», — передает агентство. В частности, западные страны боятся, что РФ может начать сотрудничество с КНДР в плане технологий. Кроме того, в Sky News отметили, что удивление вызывает окружение Путина, сопровождающее его во время визита. В него входят глава министерства промышленности РФ Денис Мантуров и министр обороны страны Андрей Белоусов. Также на Западе добавили, что встреча лидеров России и КНДР может принести значительные геополитические выгоды этим странам и создать проблемы союзникам Украины. Ранее сообщалось, что жители КНДР подготовились к визиту президента РФ в страну, они развесили на автомобильной трассе портреты российского лидера и флаги страны. Сам визит Путина состоится с 18 по 19 июня, это будет его вторая поездка на территорию Северной Кореи.