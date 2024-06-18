Сбер выпустил приложение «Умный онлайн» в App Store
Сбер снова выпустил мобильное приложение в App Store, оно называется «Умный онлайн». В этом убедился корреспондент URA.RU.
Представители банка рекомендуют скачать его как можно быстрее, пока «Умный онлайн» не попал под блокировку. Они отметили, что старые версии мобильного приложения в скором времени будут отключаться.
До этого Сбер также выпускал свои приложения в App Store. Однако они удалялись из-за западных санкций.
Новое приложение Сбера
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.