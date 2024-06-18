Сбер выпустил новое мобильное приложение. Скрин

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Сбер выпустил приложение «Умный онлайн» в App Store Фото:

Сбер снова выпустил мобильное приложение в App Store, оно называется «Умный онлайн». В этом убедился корреспондент URA.RU.

Представители банка рекомендуют скачать его как можно быстрее, пока «Умный онлайн» не попал под блокировку. Они отметили, что старые версии мобильного приложения в скором времени будут отключаться.

До этого Сбер также выпускал свои приложения в App Store. Однако они удалялись из-за западных санкций.

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Новое приложение Сбера
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Сбер снова выпустил мобильное приложение в App Store, оно называется «Умный онлайн». В этом убедился корреспондент URA.RU. Представители банка рекомендуют скачать его как можно быстрее, пока «Умный онлайн» не попал под блокировку. Они отметили, что старые версии мобильного приложения в скором времени будут отключаться. До этого Сбер также выпускал свои приложения в App Store. Однако они удалялись из-за западных санкций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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