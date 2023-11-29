29 ноября 2023

Apple и Google удалили приложения российских банков, подпавших под санкции

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин приложений «App Store» и «Google Play». Екатеринбург, телефон, приложение, app store, дополнения
В App Store все еще доступны приложения двух российских банков Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Американские компании Apple и Google удалили приложения пяти российских банков, подпавших под санкции США. Теперь приложения нельзя скачать на сервисах компаний.

«„Почта Банк“, „Хоум Банк“, „Русский Стандарт“, „Абсолют“ и „Всероссийский банк развития регионов“ пропали из магазина Google Play», — пишет издание RT. Несмотря на это, в App Store все еще доступны приложения банков «Русский стандарт» и «Хоум Банк».

Мобильные приложения «Сбербанка», ВТБ, «Совкомбанка» и «Альфа-банка» пропали из магазина Google Play в августе этого года. Американская компания приступила к блокировке корпоративных сервисов Google Workspace для российских компаний, на которых наложены санкции США. Из сервиса App Store в марте 2023 года удалили приложения «Тинькофф», а также в октябре были заблокированы его аналоги.

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Американские компании Apple и Google удалили приложения пяти российских банков, подпавших под санкции США. Теперь приложения нельзя скачать на сервисах компаний. «„Почта Банк“, „Хоум Банк“, „Русский Стандарт“, „Абсолют“ и „Всероссийский банк развития регионов“ пропали из магазина Google Play», — пишет издание RT. Несмотря на это, в App Store все еще доступны приложения банков «Русский стандарт» и «Хоум Банк». Мобильные приложения «Сбербанка», ВТБ, «Совкомбанка» и «Альфа-банка» пропали из магазина Google Play в августе этого года. Американская компания приступила к блокировке корпоративных сервисов Google Workspace для российских компаний, на которых наложены санкции США. Из сервиса App Store в марте 2023 года удалили приложения «Тинькофф», а также в октябре были заблокированы его аналоги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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