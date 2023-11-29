Apple и Google удалили приложения российских банков, подпавших под санкции

30 ноября 2023 в 02:04 Размер текста - 17 +

В App Store все еще доступны приложения двух российских банков Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Американские компании Apple и Google удалили приложения пяти российских банков, подпавших под санкции США. Теперь приложения нельзя скачать на сервисах компаний. «„Почта Банк“, „Хоум Банк“, „Русский Стандарт“, „Абсолют“ и „Всероссийский банк развития регионов“ пропали из магазина Google Play», — пишет издание RT. Несмотря на это, в App Store все еще доступны приложения банков «Русский стандарт» и «Хоум Банк». Мобильные приложения «Сбербанка», ВТБ, «Совкомбанка» и «Альфа-банка» пропали из магазина Google Play в августе этого года. Американская компания приступила к блокировке корпоративных сервисов Google Workspace для российских компаний, на которых наложены санкции США. Из сервиса App Store в марте 2023 года удалили приложения «Тинькофф», а также в октябре были заблокированы его аналоги.

Американские компании Apple и Google удалили приложения пяти российских банков, подпавших под санкции США. Теперь приложения нельзя скачать на сервисах компаний. «„Почта Банк“, „Хоум Банк“, „Русский Стандарт“, „Абсолют“ и „Всероссийский банк развития регионов“ пропали из магазина Google Play», — пишет издание RT. Несмотря на это, в App Store все еще доступны приложения банков «Русский стандарт» и «Хоум Банк». Мобильные приложения «Сбербанка», ВТБ, «Совкомбанка» и «Альфа-банка» пропали из магазина Google Play в августе этого года. Американская компания приступила к блокировке корпоративных сервисов Google Workspace для российских компаний, на которых наложены санкции США. Из сервиса App Store в марте 2023 года удалили приложения «Тинькофф», а также в октябре были заблокированы его аналоги.