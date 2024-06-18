Скандалист из «Уральских авиалиний», снимавший людей с рейсов, вернулся к работе

18 июня 2024 в 12:38 Размер текста - 17 +

«Уральские авиалинии» опровергли, что Латыпов работает на них Фото: Владимир Андреев © URA.RU В московском аэропорту Домодедово заметили скандально известного бывшего сотрудника «Уральских авиалиний» Ильдара Латыпова, прославившегося после массовых жалоб пассажиров. Молодого человека увидели за работой 16 июня, рассказал очевидец. «Ильдарку Латыпова не забыли? Никто его не уволил в итоге. Как только тема стихла, „Уральские авиалинии“ снова вернули его на работу», — передает telegram-канал «Поздняков. Слить. (Слив приватки Позднякова)» слова очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании и аэропорта Домодедово. Перевозчик пояснил, что Латыпов уже не работает в «Уральских авиалиниях». Ответ от аэропорта на момент публикации получить не удалось. Латыпова отстранили от работы 30 августа 2023-го из-за проверки на злоупотребление должностными полномочиями. На тот момент представители авиакомпании отмечали, что сотрудник действовал на основании норм законодательства. Пассажиры жаловались, что молодой человек отказывался пускать на рейс тех, у кого был перевес и не давал права поправить ситуацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В московском аэропорту Домодедово заметили скандально известного бывшего сотрудника «Уральских авиалиний» Ильдара Латыпова, прославившегося после массовых жалоб пассажиров. Молодого человека увидели за работой 16 июня, рассказал очевидец. «Ильдарку Латыпова не забыли? Никто его не уволил в итоге. Как только тема стихла, „Уральские авиалинии“ снова вернули его на работу», — передает telegram-канал «Поздняков. Слить. (Слив приватки Позднякова)» слова очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании и аэропорта Домодедово. Перевозчик пояснил, что Латыпов уже не работает в «Уральских авиалиниях». Ответ от аэропорта на момент публикации получить не удалось. Латыпова отстранили от работы 30 августа 2023-го из-за проверки на злоупотребление должностными полномочиями. На тот момент представители авиакомпании отмечали, что сотрудник действовал на основании норм законодательства. Пассажиры жаловались, что молодой человек отказывался пускать на рейс тех, у кого был перевес и не давал права поправить ситуацию.