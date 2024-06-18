Екатеринбуржцев оставили без фестиваля с десятком звезд второй год подряд

В 2024 году Summer фестиваль в Екатеринбурге не состоится

18 июня 2024 в 12:53 Размер текста - 17 +

В 2022 году на фестивале спела Ольга Бузова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Масштабный музыкальный фестиваль Summer фестиваль (он же Summer Fest), который собирали десяток звезд на сцене «МТС Live Холл» в Екатеринбурге, не состоится второй год подряд. Об этом URA.RU рассказали в «Екатеринбург-ЭКСПО». «Фестиваля не будет. На этот год он не запланирован», — кратко пояснили представители площадки. Прошлой весной зрителям обещали восемь звездных концертов, но за два месяца до мероприятия фестиваль неожиданно перенесли на 2024 год. Оба раза организаторы не уточняли причину отмены. Summer Fest впервые проходил в 2022 году. В течение двух дней на площадке в «МТС Live Холл» прошло 18 концертов. Зрителей радовали такие звезды, как Дима Билан, Ольга Бузова, Niletto, «Иванушки International», Gayazov$ Brother, Rasa, Filatov&Karas, Люся Чеботина, HammAli & Navai, Иракли и другие. После удачного опыта организаторы заявляли, что Summer Fest станет главным фестивалем Урала. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Масштабный музыкальный фестиваль Summer фестиваль (он же Summer Fest), который собирали десяток звезд на сцене «МТС Live Холл» в Екатеринбурге, не состоится второй год подряд. Об этом URA.RU рассказали в «Екатеринбург-ЭКСПО». «Фестиваля не будет. На этот год он не запланирован», — кратко пояснили представители площадки. Прошлой весной зрителям обещали восемь звездных концертов, но за два месяца до мероприятия фестиваль неожиданно перенесли на 2024 год. Оба раза организаторы не уточняли причину отмены. Summer Fest впервые проходил в 2022 году. В течение двух дней на площадке в «МТС Live Холл» прошло 18 концертов. Зрителей радовали такие звезды, как Дима Билан, Ольга Бузова, Niletto, «Иванушки International», Gayazov$ Brother, Rasa, Filatov&Karas, Люся Чеботина, HammAli & Navai, Иракли и другие. После удачного опыта организаторы заявляли, что Summer Fest станет главным фестивалем Урала.