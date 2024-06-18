Пропавшая в Нижнем Тагиле 10-летняя девочка убежала с батута в лес

Школьница, которую вторые сутки ищут под Нижним Тагилом, перед своим исчезновением прыгала на батуте возле садового товарищества. Подробностями истории пропавшей 10-летней девочки с URA.RU поделился источник, близкий к спасательной операции.
«Девочка отдыхала в саду с мамой и дедушкой, папа был на работе. Возле садового товарищества есть небольшой батут, школьница прыгала на нем с другими детьми. Ее мама отвернулась буквально на несколько секунд, смотрит, а дочки нет», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что семья ребенка благополучная.
Сейчас ребенка ищут порядка 200 человек: спецслужбы и волонтеры. Также поиски девочки ведутся и с воздуха — вертолетом и дронами. Всех, кому что-либо известно о местонахождении школьницы, просят связаться по номеру 8-343-705-50-02 или 112.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!