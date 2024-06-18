Пропавшая в Нижнем Тагиле 10-летняя девочка убежала с батута в лес

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Батут у Ельцин центра. Екатеринбург, батут, надувной батут
Перед исчезновением девочка развлекалась на батуте (архивное фото) Фото:

Школьница, которую вторые сутки ищут под Нижним Тагилом, перед своим исчезновением прыгала на батуте возле садового товарищества. Подробностями истории пропавшей 10-летней девочки с URA.RU поделился источник, близкий к спасательной операции.

«Девочка отдыхала в саду с мамой и дедушкой, папа был на работе. Возле садового товарищества есть небольшой батут, школьница прыгала на нем с другими детьми. Ее мама отвернулась буквально на несколько секунд, смотрит, а дочки нет», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что семья ребенка благополучная.

Сейчас ребенка ищут порядка 200 человек: спецслужбы и волонтеры. Также поиски девочки ведутся и с воздуха — вертолетом и дронами. Всех, кому что-либо известно о местонахождении школьницы, просят связаться по номеру 8-343-705-50-02 или 112.

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Школьница, которую вторые сутки ищут под Нижним Тагилом, перед своим исчезновением прыгала на батуте возле садового товарищества. Подробностями истории пропавшей 10-летней девочки с URA.RU поделился источник, близкий к спасательной операции. «Девочка отдыхала в саду с мамой и дедушкой, папа был на работе. Возле садового товарищества есть небольшой батут, школьница прыгала на нем с другими детьми. Ее мама отвернулась буквально на несколько секунд, смотрит, а дочки нет», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что семья ребенка благополучная. Сейчас ребенка ищут порядка 200 человек: спецслужбы и волонтеры. Также поиски девочки ведутся и с воздуха — вертолетом и дронами. Всех, кому что-либо известно о местонахождении школьницы, просят связаться по номеру 8-343-705-50-02 или 112.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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