Искать пропавшую в Невьянске 10-летнюю девочку вылетел вертолет

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К поискам подключили и квадрокоптеры
К поискам подключили и квадрокоптеры Фото:

На поиски 10-летней девочки, пропавшей на границе Нижнего Тагила и Невьянска, вылетел вертолет. Об этом URA.RU рассказал представитель поисково-спасательного отряда «Прорыв».

«Сейчас над территорией, где предположительно пропала девочка, летает вертолет. Также в небо запустили дроны», — сказал собеседник агентства.

Девочка, нуждающаяся в медицинской помощи, пропала 17 июня. Ее поисками занимаются более 100 человек, в том числе кинологи, сотрудники МЧС, Росгвардии и волонтеры. Активные мероприятия по поиску начались в ночь на 18 июня.

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На поиски 10-летней девочки, пропавшей на границе Нижнего Тагила и Невьянска, вылетел вертолет. Об этом URA.RU рассказал представитель поисково-спасательного отряда «Прорыв». «Сейчас над территорией, где предположительно пропала девочка, летает вертолет. Также в небо запустили дроны», — сказал собеседник агентства. Девочка, нуждающаяся в медицинской помощи, пропала 17 июня. Ее поисками занимаются более 100 человек, в том числе кинологи, сотрудники МЧС, Росгвардии и волонтеры. Активные мероприятия по поиску начались в ночь на 18 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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