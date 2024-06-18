Искать пропавшую в Невьянске 10-летнюю девочку вылетел вертолет

К поискам подключили и квадрокоптеры
На поиски 10-летней девочки, пропавшей на границе Нижнего Тагила и Невьянска, вылетел вертолет. Об этом URA.RU рассказал представитель поисково-спасательного отряда «Прорыв».
«Сейчас над территорией, где предположительно пропала девочка, летает вертолет. Также в небо запустили дроны», — сказал собеседник агентства.
Девочка, нуждающаяся в медицинской помощи, пропала 17 июня. Ее поисками занимаются более 100 человек, в том числе кинологи, сотрудники МЧС, Росгвардии и волонтеры. Активные мероприятия по поиску начались в ночь на 18 июня.
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