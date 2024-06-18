Mash: Лерчек тайно выписал из собственной квартиры ее муж Артем Чекалин

Блогер Артем Чекалин тайно выселил свою экс-супругу Лерчек (Валерию Чекалину) из квартиры. Это произошло незадолго до развода.
«Артем Чекалин тайно выписал Лерчек из квартиры незадолго до развода», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что такое решение было принято для того, чтобы лишить ее возможности претендовать на жилье. По словам источника из близкого круга блогеров, за время пребывания в домашнем аресте пара устала друг от друга.
В ходе домашнего ареста у них отобрали телефоны. Их развлечения свелись к бытовым заботам и заботе о детях. Постепенно между ними начали возникать ссоры. Возможно, Артем скрывал обиду и решил выселить свою супругу из квартиры. После развода Чекалину была передана доля в 37,5% в их общей фирме «Би Фит», которая имела долги перед поставщиком на сумму в 126 миллионов рублей. На данный момент сумма долга сократилась до 40 миллионов рублей, передали в telegram-канале.
Против Чекалиных были возбуждены уголовные дела за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег, но после выплаты долга в 504 миллиона рублей преследование было прекращено. Впоследствии Валерия Чекалина поддержала изменения в налоговой системе.
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