В СК выяснили, какой продукт стал причиной массового заражения россиян ботулизмом

СК РФ: отравления ботулизмом связаны с салатом с фасолью от одного производителя
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Все массовые отравления вызваны употреблением салата с фасолью, заявили в СК РФ
Все массовые отравления вызваны употреблением салата с фасолью, заявили в СК РФ Фото:

Массовое отравление россиян ботулизмом произошло из-за салата с фасолью от одного производителя. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ. 

«Все массовые отравления в Москве, Нижегородской области и Татарстане вызваны употреблением салата с фасолью от одного производителя», — передает сообщение СК ТАСС. Там добавили, что следователи сейчас выясняют, какие еще регионы России могли быть затронуты этим опасным продуктом. Деятельность «Кухни на районе» и производителя фасоли «Савон-К» приостановлена из-за нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, заключили в СК.

Руководство компании «Кухни на районе», включая генерального директора Антона Лозина, руководителя отдела качества Елену Машкову и директора фасолевой компании «Савон-К» Владимира Шина, были задержаны. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для них.

Более ста человек обратились за медицинской помощью в московские больницы, 14 человек, включая ребенка, были госпитализированы в Нижегородской области. В Казани число пациентов с подозрением на ботулизм также достигло 14, передает Life. Кроме того, в Подмосковье 20 человек были госпитализированы с подозрением на ботулизм. В Подмосковье 20 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм

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Массовое отравление россиян ботулизмом произошло из-за салата с фасолью от одного производителя. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ.  «Все массовые отравления в Москве, Нижегородской области и Татарстане вызваны употреблением салата с фасолью от одного производителя», — передает сообщение СК ТАСС. Там добавили, что следователи сейчас выясняют, какие еще регионы России могли быть затронуты этим опасным продуктом. Деятельность «Кухни на районе» и производителя фасоли «Савон-К» приостановлена из-за нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, заключили в СК. Руководство компании «Кухни на районе», включая генерального директора Антона Лозина, руководителя отдела качества Елену Машкову и директора фасолевой компании «Савон-К» Владимира Шина, были задержаны. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для них. Более ста человек обратились за медицинской помощью в московские больницы, 14 человек, включая ребенка, были госпитализированы в Нижегородской области. В Казани число пациентов с подозрением на ботулизм также достигло 14, передает Life. Кроме того, в Подмосковье 20 человек были госпитализированы с подозрением на ботулизм. В Подмосковье 20 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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