В СК выяснили, какой продукт стал причиной массового заражения россиян ботулизмом

Массовое отравление россиян ботулизмом произошло из-за салата с фасолью от одного производителя. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ.
«Все массовые отравления в Москве, Нижегородской области и Татарстане вызваны употреблением салата с фасолью от одного производителя», — передает сообщение СК ТАСС. Там добавили, что следователи сейчас выясняют, какие еще регионы России могли быть затронуты этим опасным продуктом. Деятельность «Кухни на районе» и производителя фасоли «Савон-К» приостановлена из-за нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, заключили в СК.
Руководство компании «Кухни на районе», включая генерального директора Антона Лозина, руководителя отдела качества Елену Машкову и директора фасолевой компании «Савон-К» Владимира Шина, были задержаны. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для них.
Более ста человек обратились за медицинской помощью в московские больницы, 14 человек, включая ребенка, были госпитализированы в Нижегородской области. В Казани число пациентов с подозрением на ботулизм также достигло 14, передает Life. Кроме того, в Подмосковье 20 человек были госпитализированы с подозрением на ботулизм. В Подмосковье 20 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм
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