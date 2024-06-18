В Рязани из-за стрельбы на предприятии погибла женщина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На предприятии "Рязаньмонтажзаготовка" в Рязани в результате стрельбы погибла женщина
На предприятии "Рязаньмонтажзаготовка" в Рязани в результате стрельбы погибла женщина Фото:

На предприятии «Рязаньмонтажзаготовка» в Рязани 66-летний поставщик запчастей открыл стрельбу, в результате чего из-за полученных ранений погибла бухгалтер предприятия. Сообщается что стрелявший ранен. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

«Мужчина произвел не менее трех выстрелов из охотничьего гладкоствольного оружия на территории предприятия „Рязаньмонтажзаготовка“», — отметили в пресс-службе агентства. Там же отметили, что в результате инцидента погибла женщина и еще один человек ранен. Информацию передает ТАСС.

По информации telegram-канала Mash, мужчина вместе со своим племянником приехал на предприятие для выяснения отношений из-за долга по поставкам. Там также сообщили, что в результате стрельбы, пострадал племянник мужчины. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На предприятии «Рязаньмонтажзаготовка» в Рязани 66-летний поставщик запчастей открыл стрельбу, в результате чего из-за полученных ранений погибла бухгалтер предприятия. Сообщается что стрелявший ранен. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области. «Мужчина произвел не менее трех выстрелов из охотничьего гладкоствольного оружия на территории предприятия „Рязаньмонтажзаготовка“», — отметили в пресс-службе агентства. Там же отметили, что в результате инцидента погибла женщина и еще один человек ранен. Информацию передает ТАСС. По информации telegram-канала Mash, мужчина вместе со своим племянником приехал на предприятие для выяснения отношений из-за долга по поставкам. Там также сообщили, что в результате стрельбы, пострадал племянник мужчины. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...