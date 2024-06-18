В Рязани из-за стрельбы на предприятии погибла женщина

На предприятии «Рязаньмонтажзаготовка» в Рязани 66-летний поставщик запчастей открыл стрельбу, в результате чего из-за полученных ранений погибла бухгалтер предприятия. Сообщается что стрелявший ранен. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.
«Мужчина произвел не менее трех выстрелов из охотничьего гладкоствольного оружия на территории предприятия „Рязаньмонтажзаготовка“», — отметили в пресс-службе агентства. Там же отметили, что в результате инцидента погибла женщина и еще один человек ранен. Информацию передает ТАСС.
По информации telegram-канала Mash, мужчина вместе со своим племянником приехал на предприятие для выяснения отношений из-за долга по поставкам. Там также сообщили, что в результате стрельбы, пострадал племянник мужчины.
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