Два человека госпитализированы после ДТП на трассе под Тюменью

Два человека госпитализированы в больницы Тюмени после ДТП с участием автобуса и автомобиля «Тойота» на трассе Шадринск — Ялуторовск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.
«После ДТП на трассе Шадринск — Ялуторовск с участием автобуса и автомобиля „Тойота“ один пациент доставлен в ОБ №13, получает всю необходимую помощь в профильном отделении. Состояние: средней степени тяжести. Еще один пациент госпитализирован в отделение реанимации ОКБ №2, где ему оказывается вся необходимая помощь. Состояние: тяжелое», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного департамента здравоохранения.
Четыре человека, пострадавших в ДТП обратились за помощью самостоятельно, их отправили на амбулаторное лечение. Авария, где столкнулись автобус и автомобиль «Тойота» произошла ранним утром 18 июня. Ранее URA.RU писало, что в ДТП пострадали шесть человек, среди них 16-летний подросток.
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