Два человека госпитализированы после ДТП на трассе под Тюменью

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Один из пострадавших в ДТП находится в тяжелом состоянии в ОКБ №2
Один из пострадавших в ДТП находится в тяжелом состоянии в ОКБ №2 Фото:

Два человека госпитализированы в больницы Тюмени после ДТП с участием автобуса и автомобиля «Тойота» на трассе Шадринск — Ялуторовск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

«После ДТП на трассе Шадринск — Ялуторовск с участием автобуса и автомобиля „Тойота“ один пациент доставлен в ОБ №13, получает всю необходимую помощь в профильном отделении. Состояние: средней степени тяжести. Еще один пациент госпитализирован в отделение реанимации ОКБ №2, где ему оказывается вся необходимая помощь. Состояние: тяжелое», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Четыре человека, пострадавших в ДТП обратились за помощью самостоятельно, их отправили на амбулаторное лечение. Авария, где столкнулись автобус и автомобиль «Тойота» произошла ранним утром 18 июня. Ранее URA.RU писало, что в ДТП пострадали шесть человек, среди них 16-летний подросток.

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Два человека госпитализированы в больницы Тюмени после ДТП с участием автобуса и автомобиля «Тойота» на трассе Шадринск — Ялуторовск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. «После ДТП на трассе Шадринск — Ялуторовск с участием автобуса и автомобиля „Тойота“ один пациент доставлен в ОБ №13, получает всю необходимую помощь в профильном отделении. Состояние: средней степени тяжести. Еще один пациент госпитализирован в отделение реанимации ОКБ №2, где ему оказывается вся необходимая помощь. Состояние: тяжелое», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного департамента здравоохранения. Четыре человека, пострадавших в ДТП обратились за помощью самостоятельно, их отправили на амбулаторное лечение. Авария, где столкнулись автобус и автомобиль «Тойота» произошла ранним утром 18 июня. Ранее URA.RU писало, что в ДТП пострадали шесть человек, среди них 16-летний подросток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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