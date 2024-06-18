В Киеве расстреляли активиста, критиковавшего Токаева

18 июня 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

В Киеве расстреляли казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Украине в Киеве неизвестные открыли огонь по казахстанскому оппозиционеру Айдосу Садыкову, который имел в стране официальный статус беженца. Незадолго до происшествия оппозиционер в своем видео раскритиковал президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, назвав его «марионеткой» в руках РФ. Об этом сообщило издание «Страна.ua». «Мужчина, в которого сегодня стреляли в Киеве, — Айдос Садыков, известный казахстанский оппозиционер, который с 2014 года проживал в столице», — сообщило украинское издание со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Информацию о происшествии оно опубликовало в своем telegram-канале. По информации издания, Садыков в своем youtube-канале «Басе» публиковал видео с критикой властей Казахстана. В последнем из них он назвал казахстанского президента Касыма-Жомарта Токаева «марионеткой в руках российского влияния». Ранее украинская национальная полиция сообщала о том, что в Киеве неизвестные стреляли в припаркованную машину, в которой находились люди. Там же отметили, что пассажирка авто не пострадала, а о состоянии находившегося там мужчины не уточнялось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине в Киеве неизвестные открыли огонь по казахстанскому оппозиционеру Айдосу Садыкову, который имел в стране официальный статус беженца. Незадолго до происшествия оппозиционер в своем видео раскритиковал президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, назвав его «марионеткой» в руках РФ. Об этом сообщило издание «Страна.ua». «Мужчина, в которого сегодня стреляли в Киеве, — Айдос Садыков, известный казахстанский оппозиционер, который с 2014 года проживал в столице», — сообщило украинское издание со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Информацию о происшествии оно опубликовало в своем telegram-канале. По информации издания, Садыков в своем youtube-канале «Басе» публиковал видео с критикой властей Казахстана. В последнем из них он назвал казахстанского президента Касыма-Жомарта Токаева «марионеткой в руках российского влияния». Ранее украинская национальная полиция сообщала о том, что в Киеве неизвестные стреляли в припаркованную машину, в которой находились люди. Там же отметили, что пассажирка авто не пострадала, а о состоянии находившегося там мужчины не уточнялось.