«Я больше руку не будут мыть»: ребенок из Якутска впечатлился рукопожатием с Путиным. Видео

Владимир Путин пожал руку ребенку во время поездки в Якутск
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин встретился с жителями Якутска
Владимир Путин встретился с жителями Якутска Фото:

Ребенок из Якутска был впечатлен тем, что президент России Владимир Путин пожал ему руку. Российский лидер прибыл на Дальний Восток на встречу с жителями региона.

«Я больше руки не буду мыть», — выкрикнул мальчик после рукопожатия с Владимиром Путиным. Остановка президентского кортежа в Якутске оказалась неожиданной, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Он отметил, что глава государства часто делает подобные остановки во время своих региональных поездок.

Кортеж президента остановился, и в сопровождении небольшой группы охраны Путин подошел к детям, собравшимся у стадиона. Один из ребят рассказал ему, что занимается спортом. На что президент ответил: «Ты станешь чемпионом».

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Ребенок из Якутска был впечатлен тем, что президент России Владимир Путин пожал ему руку. Российский лидер прибыл на Дальний Восток на встречу с жителями региона. «Я больше руки не буду мыть», — выкрикнул мальчик после рукопожатия с Владимиром Путиным. Остановка президентского кортежа в Якутске оказалась неожиданной, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Он отметил, что глава государства часто делает подобные остановки во время своих региональных поездок. Кортеж президента остановился, и в сопровождении небольшой группы охраны Путин подошел к детям, собравшимся у стадиона. Один из ребят рассказал ему, что занимается спортом. На что президент ответил: «Ты станешь чемпионом».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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