Ребенок из Якутска был впечатлен тем, что президент России Владимир Путин пожал ему руку. Российский лидер прибыл на Дальний Восток на встречу с жителями региона.
«Я больше руки не буду мыть», — выкрикнул мальчик после рукопожатия с Владимиром Путиным. Остановка президентского кортежа в Якутске оказалась неожиданной, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Он отметил, что глава государства часто делает подобные остановки во время своих региональных поездок.
Кортеж президента остановился, и в сопровождении небольшой группы охраны Путин подошел к детям, собравшимся у стадиона. Один из ребят рассказал ему, что занимается спортом. На что президент ответил: «Ты станешь чемпионом».
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