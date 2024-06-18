На ремонт энергосистемы Тобольска и двух городов ХМАО направят сотни млн рублей

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Модернизация сетей позволит оперативнее устранять последствия аварий
Модернизация сетей позволит оперативнее устранять последствия аварий Фото:

Компания «Россети» выделила 248 млн рублей на модернизацию трех подстанций ХМАО и юга Тюменской области. Как сообщает «Интерфакс — Россия», новшества позволят улучшить ликвидацию последствий аварий на сетях.

«Филиал ПАО „Россети“ — „МЭС Урала“ направил 248 млн рублей на замену систем сбора и передачи информации на трех магистральных подстанциях Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области. Благодаря новым комплексам в Нефтеюганске, Тобольске и Сургуте сократится время на поиск и устранение последствий технологических нарушений», — сообщает «Интерфакс — Россия».

Проведенные работы также увеличат потребительскую надежность электросетей. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин дал поручение главе «Россети» не допустить нехватки энергообъектов в Московской области. 

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Компания «Россети» выделила 248 млн рублей на модернизацию трех подстанций ХМАО и юга Тюменской области. Как сообщает «Интерфакс — Россия», новшества позволят улучшить ликвидацию последствий аварий на сетях. «Филиал ПАО „Россети“ — „МЭС Урала“ направил 248 млн рублей на замену систем сбора и передачи информации на трех магистральных подстанциях Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области. Благодаря новым комплексам в Нефтеюганске, Тобольске и Сургуте сократится время на поиск и устранение последствий технологических нарушений», — сообщает «Интерфакс — Россия». Проведенные работы также увеличат потребительскую надежность электросетей. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин дал поручение главе «Россети» не допустить нехватки энергообъектов в Московской области. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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