На ремонт энергосистемы Тобольска и двух городов ХМАО направят сотни млн рублей

Компания «Россети» выделила 248 млн рублей на модернизацию трех подстанций ХМАО и юга Тюменской области. Как сообщает «Интерфакс — Россия», новшества позволят улучшить ликвидацию последствий аварий на сетях.
«Филиал ПАО „Россети“ — „МЭС Урала“ направил 248 млн рублей на замену систем сбора и передачи информации на трех магистральных подстанциях Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области. Благодаря новым комплексам в Нефтеюганске, Тобольске и Сургуте сократится время на поиск и устранение последствий технологических нарушений», — сообщает «Интерфакс — Россия».
Проведенные работы также увеличат потребительскую надежность электросетей. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин дал поручение главе «Россети» не допустить нехватки энергообъектов в Московской области.
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