Путин поручил главе «Россетей» не допустить нехватки энергообъектов

«Россети» должны гарантировать стабильность московского энергетического кольца с учетом увеличения экономического развития региона. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с гендиректором «Россетей» Андреем Рюминым.
«Нам ни в коем случае нельзя допустить ситуацию, которая у нас была несколько лет назад, когда соответствующих объектов электроэнергетики не хватало», — заявил Путин во время беседы с Рюминым, слова передает ТАСС. Он также отметил, что ситуацию с энергетическим кольцом Москвы обсуждал с мэром Сергеем Собяниным, который также обращал внимание на рост экономики региона.
Коллапс на московском энергетическом кольце произошел в мае 2005 года из-за аварии на подстанции Чагино. Это привело к серьезным нарушениям в подаче электроэнергии в Москве, Подмосковье, а также в Тульской, Калужской и Рязанской областях. Последствия аварии были устранены лишь спустя сутки. Новейшие действия «Россетей» призваны предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем.
Ранее Рюмин сообщил, что в 2023 году на ремонтные работы сетей было потрачено более 90 млрд рублей, что превышает сумму из предыдущего года — 86,5 млрд рублей. Это улучшает стабильность энергоснабжения жителей и прочих потребителей.
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