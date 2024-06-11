Путин поручил главе «Россетей» не допустить нехватки энергообъектов

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Владимир Путин сообщил, что это нужно сделать с учетом роста экономики региона
Владимир Путин сообщил, что это нужно сделать с учетом роста экономики региона Фото:

«Россети» должны гарантировать стабильность московского энергетического кольца с учетом увеличения экономического развития региона. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с гендиректором «Россетей» Андреем Рюминым.

«Нам ни в коем случае нельзя допустить ситуацию, которая у нас была несколько лет назад, когда соответствующих объектов электроэнергетики не хватало», — заявил Путин во время беседы с Рюминым, слова передает ТАСС. Он также отметил, что ситуацию с энергетическим кольцом Москвы обсуждал с мэром Сергеем Собяниным, который также обращал внимание на рост экономики региона.

Коллапс на московском энергетическом кольце произошел в мае 2005 года из-за аварии на подстанции Чагино. Это привело к серьезным нарушениям в подаче электроэнергии в Москве, Подмосковье, а также в Тульской, Калужской и Рязанской областях. Последствия аварии были устранены лишь спустя сутки. Новейшие действия «Россетей» призваны предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем.

Ранее Рюмин сообщил, что в 2023 году на ремонтные работы сетей было потрачено более 90 млрд рублей, что превышает сумму из предыдущего года — 86,5 млрд рублей. Это улучшает стабильность энергоснабжения жителей и прочих потребителей.

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«Россети» должны гарантировать стабильность московского энергетического кольца с учетом увеличения экономического развития региона. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с гендиректором «Россетей» Андреем Рюминым. « Нам ни в коем случае нельзя допустить ситуацию, которая у нас была несколько лет назад, когда соответствующих объектов электроэнергетики не хватало», — заявил Путин во время беседы с Рюминым, слова передает ТАСС. Он также отметил, что ситуацию с энергетическим кольцом Москвы обсуждал с мэром Сергеем Собяниным, который также обращал внимание на рост экономики региона. Коллапс на московском энергетическом кольце произошел в мае 2005 года из-за аварии на подстанции Чагино. Это привело к серьезным нарушениям в подаче электроэнергии в Москве, Подмосковье, а также в Тульской, Калужской и Рязанской областях. Последствия аварии были устранены лишь спустя сутки. Новейшие действия «Россетей» призваны предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем. Ранее Рюмин сообщил, что в 2023 году на ремонтные работы сетей было потрачено более 90 млрд рублей, что превышает сумму из предыдущего года — 86,5 млрд рублей. Это улучшает стабильность энергоснабжения жителей и прочих потребителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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