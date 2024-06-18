ABC News: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте станет новым генсеком НАТО

18 июня 2024 в 21:17 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (на фото справа) станет генсеком НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в скором времени займет пост генерального секретаря НАТО. Венгрия отозвала свое вето на кандидатуру Рютте на пост главы НАТО после получения письменных гарантий от уходящего премьер-министра Нидерландов. Он обещал, что не будет давить на Венгрию в вопросе участия в новых планах альянса по поддержке Украины. Об этом сообщил телеканал ABC News. «Заверения Рютте, содержащиеся в письме премьер-министру Виктору Орбану, устраняют серьезное препятствие на пути к тому, чтобы он стал следующим генеральным секретарем НАТО», — сообщил телеканал . Там же отметили, что подобное решение Венгрии открывает дорогу к более тесному единству стран НАТО и поддержке Украины на предстоящем саммите в Вашингтоне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в скором времени займет пост генерального секретаря НАТО. Венгрия отозвала свое вето на кандидатуру Рютте на пост главы НАТО после получения письменных гарантий от уходящего премьер-министра Нидерландов. Он обещал, что не будет давить на Венгрию в вопросе участия в новых планах альянса по поддержке Украины. Об этом сообщил телеканал ABC News. «Заверения Рютте, содержащиеся в письме премьер-министру Виктору Орбану, устраняют серьезное препятствие на пути к тому, чтобы он стал следующим генеральным секретарем НАТО», — сообщил телеканал. Там же отметили, что подобное решение Венгрии открывает дорогу к более тесному единству стран НАТО и поддержке Украины на предстоящем саммите в Вашингтоне.