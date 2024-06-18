ABC News: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте станет новым генсеком НАТО

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Марк Рютте, столтенберг йенс, рютте марк
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (на фото справа) станет генсеком НАТО Фото:

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в скором времени займет пост генерального секретаря НАТО. Венгрия отозвала свое вето на кандидатуру Рютте на пост главы НАТО после получения письменных гарантий от уходящего премьер-министра Нидерландов. Он обещал, что не будет давить на Венгрию в вопросе участия в новых планах альянса по поддержке Украины. Об этом сообщил телеканал ABC News.

«Заверения Рютте, содержащиеся в письме премьер-министру Виктору Орбану, устраняют серьезное препятствие на пути к тому, чтобы он стал следующим генеральным секретарем НАТО», — сообщил телеканал. Там же отметили, что подобное решение Венгрии открывает дорогу к более тесному единству стран НАТО и поддержке Украины на предстоящем саммите в Вашингтоне.

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в скором времени займет пост генерального секретаря НАТО. Венгрия отозвала свое вето на кандидатуру Рютте на пост главы НАТО после получения письменных гарантий от уходящего премьер-министра Нидерландов. Он обещал, что не будет давить на Венгрию в вопросе участия в новых планах альянса по поддержке Украины. Об этом сообщил телеканал ABC News. «Заверения Рютте, содержащиеся в письме премьер-министру Виктору Орбану, устраняют серьезное препятствие на пути к тому, чтобы он стал следующим генеральным секретарем НАТО», — сообщил телеканал. Там же отметили, что подобное решение Венгрии открывает дорогу к более тесному единству стран НАТО и поддержке Украины на предстоящем саммите в Вашингтоне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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