УрФУ выразил соболезнования родным вдовы Эльдара Рязанова — Эммы Абайдуллиной

18 июня 2024 в 22:33 Размер текста - 17 +

Свою карьеру Эмма Абайдуллина начинала в Свердловске, окончив журфак Фото: Илья Московец © URA.RU Уральский федеральный университет выразил слова соболезнования родным своей выпускницы, вдовы легендарного режиссера Эльдара Рязанова — Эммы Абайдуллиной. Она закончила вуз (тогда он звался УрГУ) в 1966 году, сообщил URA.RU заместитель проректора по информационной политике и продвижению Дмитрий Бенеманский. «Искренне соболезнуем утрате. Эмма Валериановна была талантливой журналисткой, творчески одаренным человеком, нашей землячкой и выпускницей. После выпуска она бывала у нас, в том числе по делам кинематографистов. С теплотой отзывалась о журфаке, о студентах», — сказал Бенеманский. После окончания вуза Абайдуллина работала журналисткой в ведущих свердловских изданиях, например, в газете «На смену!». Молодой журналистке доводилось общаться со многими знаменитостями, например, в 1978 году она брала интервью у Аллы Пугачевой. Об этой встрече позже вспоминала сама певица. «Помню, на гастролях в Свердловске Эмма Абайдуллина подошла ко мне и говорит: «Пожалуйста, не обращайте внимания, что я немного побуду рядом, понаблюдаю, чтобы потом написать. А если вам самой захочется пообщаться со мной, только рада буду», — рассказывала Пугачева. Эта деликатность так удивила звезду, что она сама назначила журналистке встречу, и вышло интервью. По информации в СМИ, со своим третьим супругом — кинорежиссером Эльдаром Рязановым — Абайдуллина также познакомилась, когда брала у него интервью в 1987 году на Московском международном кинофестивале. Они начали часто пересекаться по долгу службы, стали добрыми знакомыми, а брак зарегистрировали лишь в 1995-м. О смерти Эммы Абайдуллиной стало известно во вторник, 18 мая. Ей было 83 года. Агентство писало о том, как сложилась ее жизнь, в отдельном материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уральский федеральный университет выразил слова соболезнования родным своей выпускницы, вдовы легендарного режиссера Эльдара Рязанова — Эммы Абайдуллиной. Она закончила вуз (тогда он звался УрГУ) в 1966 году, сообщил URA.RU заместитель проректора по информационной политике и продвижению Дмитрий Бенеманский. «Искренне соболезнуем утрате. Эмма Валериановна была талантливой журналисткой, творчески одаренным человеком, нашей землячкой и выпускницей. После выпуска она бывала у нас, в том числе по делам кинематографистов. С теплотой отзывалась о журфаке, о студентах», — сказал Бенеманский. После окончания вуза Абайдуллина работала журналисткой в ведущих свердловских изданиях, например, в газете «На смену!». Молодой журналистке доводилось общаться со многими знаменитостями, например, в 1978 году она брала интервью у Аллы Пугачевой. Об этой встрече позже вспоминала сама певица. «Помню, на гастролях в Свердловске Эмма Абайдуллина подошла ко мне и говорит: «Пожалуйста, не обращайте внимания, что я немного побуду рядом, понаблюдаю, чтобы потом написать. А если вам самой захочется пообщаться со мной, только рада буду», — рассказывала Пугачева. Эта деликатность так удивила звезду, что она сама назначила журналистке встречу, и вышло интервью. По информации в СМИ, со своим третьим супругом — кинорежиссером Эльдаром Рязановым — Абайдуллина также познакомилась, когда брала у него интервью в 1987 году на Московском международном кинофестивале. Они начали часто пересекаться по долгу службы, стали добрыми знакомыми, а брак зарегистрировали лишь в 1995-м. О смерти Эммы Абайдуллиной стало известно во вторник, 18 мая. Ей было 83 года. Агентство писало о том, как сложилась ее жизнь, в отдельном материале.