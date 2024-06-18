ЗРК с челябинским двигателем отразил атаку ВСУ в районе Авдеевки. Видео

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, зрк, пво, тор-м2
Зенитный ракетный комплекс МО РФ поразил цели ВСУ на Авдеевском направлении Фото:

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2», оснащенный двигателем челябинского завода «ЧТЗ-Уралтрак», поразил движущиеся цели Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

«Расчет ЗРК „Тор-М2“ группировки войск „Центр“ отразил воздушную атаку в ходе несения боевого дежурства. Движущиеся цели в направлении охраняемого объекта были обнаружены и захвачены», — поясняется в сообщении telegram-канала ведомства.

Командование зенитного ракетного дивизиона приняло решение об уничтожении целей. «Тор-М2» выполнил пуск управляемых ракет и поразил средства воздушного нападения ВСУ на безопасном удалении.

Как сообщало URA.RU ранее, ЗРК «Тор-М2» поразил на фронте украинские разведывательные дроны. Машина работает на двигателе В92 мощностью 840 лошадиных сил производства челябинского завода «ЧТЗ-Уралтрак».

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Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2», оснащенный двигателем челябинского завода «ЧТЗ-Уралтрак», поразил движущиеся цели Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ. «Расчет ЗРК „Тор-М2“ группировки войск „Центр“ отразил воздушную атаку в ходе несения боевого дежурства. Движущиеся цели в направлении охраняемого объекта были обнаружены и захвачены», — поясняется в сообщении telegram-канала ведомства. Командование зенитного ракетного дивизиона приняло решение об уничтожении целей. «Тор-М2» выполнил пуск управляемых ракет и поразил средства воздушного нападения ВСУ на безопасном удалении. Как сообщало URA.RU ранее, ЗРК «Тор-М2» поразил на фронте украинские разведывательные дроны. Машина работает на двигателе В92 мощностью 840 лошадиных сил производства челябинского завода «ЧТЗ-Уралтрак».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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