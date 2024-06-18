Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2», оснащенный двигателем челябинского завода «ЧТЗ-Уралтрак», поразил движущиеся цели Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.
«Расчет ЗРК „Тор-М2“ группировки войск „Центр“ отразил воздушную атаку в ходе несения боевого дежурства. Движущиеся цели в направлении охраняемого объекта были обнаружены и захвачены», — поясняется в сообщении telegram-канала ведомства.
Командование зенитного ракетного дивизиона приняло решение об уничтожении целей. «Тор-М2» выполнил пуск управляемых ракет и поразил средства воздушного нападения ВСУ на безопасном удалении.
Как сообщало URA.RU ранее, ЗРК «Тор-М2» поразил на фронте украинские разведывательные дроны. Машина работает на двигателе В92 мощностью 840 лошадиных сил производства челябинского завода «ЧТЗ-Уралтрак».
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