18 июня 2024

Скончался сопровождающий журналистов НТВ, которые попали под обстрел в Горловке

© Служба новостей «URA.RU»
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Военнослужащий скончался от ран в больнице (архивное фото)
Военнослужащий скончался от ран в больнице (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий Антон Микужис, который сопровождал попавшую под обстрел в Горловке съемочную группу телеканала НТВ, скончался от ран в больнице. Об этом сообщают СМИ. Журналисты были атакованы Вооруженными силами Украины 13 июня.

«Печальная новость. Военнослужащий Антон Микужис умер в больнице», — сообщил один из сослуживцев погибшего telegram-каналу «ЛуганскИнформЦентр».

Также сообщается, что раненый в результате обстрела военкор НТВ Алексей Ивлиев до сих пор находится в госпитале. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе телеканала, журналист находится под наблюдением врачей, ему предстоит долгий период реабилитации.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Минобороны РФ. После получения ответа новость будет дополнена. 

13 июня ВСУ были атакованы два журналиста НТВ — Алексей Ивлиев и Валерий Кожин. Также под удар попал их сопровождающий. Позже стало известно о смерти Кожина, а Ивлиев был прооперирован. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака по репортерам была целенаправленной.

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Военнослужащий Антон Микужис, который сопровождал попавшую под обстрел в Горловке съемочную группу телеканала НТВ, скончался от ран в больнице. Об этом сообщают СМИ. Журналисты были атакованы Вооруженными силами Украины 13 июня. «Печальная новость. Военнослужащий Антон Микужис умер в больнице», — сообщил один из сослуживцев погибшего telegram-каналу «ЛуганскИнформЦентр». Также сообщается, что раненый в результате обстрела военкор НТВ Алексей Ивлиев до сих пор находится в госпитале. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе телеканала, журналист находится под наблюдением врачей, ему предстоит долгий период реабилитации. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Минобороны РФ. После получения ответа новость будет дополнена.  13 июня ВСУ были атакованы два журналиста НТВ — Алексей Ивлиев и Валерий Кожин. Также под удар попал их сопровождающий. Позже стало известно о смерти Кожина, а Ивлиев был прооперирован. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака по репортерам была целенаправленной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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