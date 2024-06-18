Скончался сопровождающий журналистов НТВ, которые попали под обстрел в Горловке

Военнослужащий Антон Микужис, который сопровождал попавшую под обстрел в Горловке съемочную группу телеканала НТВ, скончался от ран в больнице. Об этом сообщают СМИ. Журналисты были атакованы Вооруженными силами Украины 13 июня.
«Печальная новость. Военнослужащий Антон Микужис умер в больнице», — сообщил один из сослуживцев погибшего telegram-каналу «ЛуганскИнформЦентр».
Также сообщается, что раненый в результате обстрела военкор НТВ Алексей Ивлиев до сих пор находится в госпитале. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе телеканала, журналист находится под наблюдением врачей, ему предстоит долгий период реабилитации.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Минобороны РФ. После получения ответа новость будет дополнена.
13 июня ВСУ были атакованы два журналиста НТВ — Алексей Ивлиев и Валерий Кожин. Также под удар попал их сопровождающий. Позже стало известно о смерти Кожина, а Ивлиев был прооперирован. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака по репортерам была целенаправленной.
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