Захарова: киевский режим целенаправленно атаковал журналистов НТВ

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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, захарова мария
Захарова заявила, что ВСУ специально атаковали журналистов НТВ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Атака по репортерам телеканала НТВ в Горловке в ДНР со стороны Украины была целенаправленной. В результате нее ранения получили журналист Алексей Ивлев, оператор Валерий Кожин и сопровождающий их сотрудник, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В результате целенаправленного обстрела, по некоторым сведениям, со сброса боеприпаса с беспилотника, тяжелейшие ранения получили журналист НТВ Алексей Ивлев, его коллега оператор Валерий Кожин и сотрудник из их сопровождения», — заявила Захарова на брифинге. Трансляция проходила на телеканале «Россия-24».

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Украину за эту атаку ни одна из международных структур не призвала к ответственности. По ее словам, кровь корреспондентов не только на руках военных ВСУ, но и на совести чиновников Запада.

Ранее мэр города Иван Приходько сообщил, что в Горловке были ранены три журналиста НТВ. Они на данный момент находятся в коме в операционной. Также оперативники отметили, что, возможно, репортеров атаковал украинский беспилотник. Такое же мнение выразил военкор Александр Коц.

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Атака по репортерам телеканала НТВ в Горловке в ДНР со стороны Украины была целенаправленной. В результате нее ранения получили журналист Алексей Ивлев, оператор Валерий Кожин и сопровождающий их сотрудник, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В результате целенаправленного обстрела, по некоторым сведениям, со сброса боеприпаса с беспилотника, тяжелейшие ранения получили журналист НТВ Алексей Ивлев, его коллега оператор Валерий Кожин и сотрудник из их сопровождения», — заявила Захарова на брифинге. Трансляция проходила на телеканале «Россия-24». Официальный представитель МИД РФ отметила, что Украину за эту атаку ни одна из международных структур не призвала к ответственности. По ее словам, кровь корреспондентов не только на руках военных ВСУ, но и на совести чиновников Запада. Ранее мэр города Иван Приходько сообщил, что в Горловке были ранены три журналиста НТВ. Они на данный момент находятся в коме в операционной. Также оперативники отметили, что, возможно, репортеров атаковал украинский беспилотник. Такое же мнение выразил военкор Александр Коц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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