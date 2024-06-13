Захарова: киевский режим целенаправленно атаковал журналистов НТВ

13 июня 2024 в 18:06 Размер текста - 17 +

Захарова заявила, что ВСУ специально атаковали журналистов НТВ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Атака по репортерам телеканала НТВ в Горловке в ДНР со стороны Украины была целенаправленной. В результате нее ранения получили журналист Алексей Ивлев, оператор Валерий Кожин и сопровождающий их сотрудник, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В результате целенаправленного обстрела, по некоторым сведениям, со сброса боеприпаса с беспилотника, тяжелейшие ранения получили журналист НТВ Алексей Ивлев, его коллега оператор Валерий Кожин и сотрудник из их сопровождения», — заявила Захарова на брифинге. Трансляция проходила на телеканале «Россия-24». Официальный представитель МИД РФ отметила, что Украину за эту атаку ни одна из международных структур не призвала к ответственности. По ее словам, кровь корреспондентов не только на руках военных ВСУ, но и на совести чиновников Запада. Ранее мэр города Иван Приходько сообщил, что в Горловке были ранены три журналиста НТВ. Они на данный момент находятся в коме в операционной. Также оперативники отметили, что, возможно, репортеров атаковал украинский беспилотник. Такое же мнение выразил военкор Александр Коц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Атака по репортерам телеканала НТВ в Горловке в ДНР со стороны Украины была целенаправленной. В результате нее ранения получили журналист Алексей Ивлев, оператор Валерий Кожин и сопровождающий их сотрудник, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В результате целенаправленного обстрела, по некоторым сведениям, со сброса боеприпаса с беспилотника, тяжелейшие ранения получили журналист НТВ Алексей Ивлев, его коллега оператор Валерий Кожин и сотрудник из их сопровождения», — заявила Захарова на брифинге. Трансляция проходила на телеканале «Россия-24». Официальный представитель МИД РФ отметила, что Украину за эту атаку ни одна из международных структур не призвала к ответственности. По ее словам, кровь корреспондентов не только на руках военных ВСУ, но и на совести чиновников Запада. Ранее мэр города Иван Приходько сообщил, что в Горловке были ранены три журналиста НТВ. Они на данный момент находятся в коме в операционной. Также оперативники отметили, что, возможно, репортеров атаковал украинский беспилотник. Такое же мнение выразил военкор Александр Коц.