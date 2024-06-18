Осужденному челябинскому риелтору Унаняну добавили 33,7 млн рублей долгов

Бизнесмен Зиганшин требует с осужденного риелтора Унаняна 33,7 млн рублей

19 июня 2024 в 00:04 Размер текста - 17 +

Арсен Унанян отбывает срок за мошенничество Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил ходатайство о включении в реестр требований к признанному банкротом риелтору Арсену Унаняну долга в 33,7 млн рублей. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. Сам Унанян отбывает наказание в Копейске, в колонии общего режима. Долг с него требует предприниматель Олег Зиганшин, признанный потерпевшим в уголовном деле Унаняна. «Заявление Зиганшина Олега Раисовича удовлетворить. Признать обоснованными и подлежащими включению в третью очередь реестра требований кредиторов Унаняна Арсена Гамлетовича требования Зиганшина Олега Раисовича в размере 33 млн 700 тыс рублей», — говорится в решении суда. В решении сказано, что 33,7 млн рублей Зиганшин давал Унаняну частями, чтобы риелтор вкладывал эти деньги в строящийся бизнес-центр «Романов». Зиганшин надеялся стать собственником офисных площадей. Но Унанян распорядился этими средствами по-своему, центр не был достроен. Деньги он Зиганшину не вернул. Эта ситуация легла в основу уголовного дела по обвинению в мошенничестве. За историю с Зиганшиным и еще несколько подобных эпизодов 20 сентября 2023 года Центральный районный суд Челябинска приговорил Унаняна к 5,5 годам колонии общего режима. Суд также удовлетворил гражданский иск Зиганшина к риелтору на сумму 33 млн 700 тысяч рублей. Областной суд оставил приговор в силе. К тому времени сам риелтор был признан банкротом. Также обанкрочена его фирма «Компаньон». Долг Зиганшину Унанян не выплатил и теперь Зиганшин надеется получить деньги в рамках банкротства риелтора. Адвокаты Унаняна рассчитывают отменить приговор в Седьмом кассационном суде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил ходатайство о включении в реестр требований к признанному банкротом риелтору Арсену Унаняну долга в 33,7 млн рублей. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. Сам Унанян отбывает наказание в Копейске, в колонии общего режима. Долг с него требует предприниматель Олег Зиганшин, признанный потерпевшим в уголовном деле Унаняна. «Заявление Зиганшина Олега Раисовича удовлетворить. Признать обоснованными и подлежащими включению в третью очередь реестра требований кредиторов Унаняна Арсена Гамлетовича требования Зиганшина Олега Раисовича в размере 33 млн 700 тыс рублей», — говорится в решении суда. В решении сказано, что 33,7 млн рублей Зиганшин давал Унаняну частями, чтобы риелтор вкладывал эти деньги в строящийся бизнес-центр «Романов». Зиганшин надеялся стать собственником офисных площадей. Но Унанян распорядился этими средствами по-своему, центр не был достроен. Деньги он Зиганшину не вернул. Эта ситуация легла в основу уголовного дела по обвинению в мошенничестве. За историю с Зиганшиным и еще несколько подобных эпизодов 20 сентября 2023 года Центральный районный суд Челябинска приговорил Унаняна к 5,5 годам колонии общего режима. Суд также удовлетворил гражданский иск Зиганшина к риелтору на сумму 33 млн 700 тысяч рублей. Областной суд оставил приговор в силе. К тому времени сам риелтор был признан банкротом. Также обанкрочена его фирма «Компаньон». Долг Зиганшину Унанян не выплатил и теперь Зиганшин надеется получить деньги в рамках банкротства риелтора. Адвокаты Унаняна рассчитывают отменить приговор в Седьмом кассационном суде.