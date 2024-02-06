Челябинский VIP-риелтор Унанян не смог оспорить срок в колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор Арсену Унаняну, Центральный райсуд. Челябинск, унанян арсен
После вступления приговора в законную силу Арсен Унанян (слева) отправился в колонию Фото:

Основатель крупнейшего, а ныне обанкротившегося агентства по поиску недвижимости «Компаньон» в Челябинске Арсен Унанян, осужденный на пять с половиной лет за мошенничество, не смог оспорить обвинительный приговор. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного суда.

«Суд, рассмотрев уголовное дело в отношении Арсена Унаняна, оставил без изменения приговор Центрального райсуда от 20 сентября 2023 года. Приговор вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что также оставили в силе сумму выплат, которые Унанян должен заплатить потерпевшему. Она составила 33,7 млн рублей.

Унанян был задержан осенью 2022 года. Его обвинили в мошенничестве. Следствие полагало, что он обманул одного из клиентов, продав ему уже реализованное помещение в строящемся бизнес-центре. В сентябре 2023 года Центральный райсуд Челябинска признал его виновным и назначил наказание в виде пяти с половиной лет колонии общего режима.

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Основатель крупнейшего, а ныне обанкротившегося агентства по поиску недвижимости «Компаньон» в Челябинске Арсен Унанян, осужденный на пять с половиной лет за мошенничество, не смог оспорить обвинительный приговор. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного суда. «Суд, рассмотрев уголовное дело в отношении Арсена Унаняна, оставил без изменения приговор Центрального райсуда от 20 сентября 2023 года. Приговор вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что также оставили в силе сумму выплат, которые Унанян должен заплатить потерпевшему. Она составила 33,7 млн рублей. Унанян был задержан осенью 2022 года. Его обвинили в мошенничестве. Следствие полагало, что он обманул одного из клиентов, продав ему уже реализованное помещение в строящемся бизнес-центре. В сентябре 2023 года Центральный райсуд Челябинска признал его виновным и назначил наказание в виде пяти с половиной лет колонии общего режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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