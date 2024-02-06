Защита осужденного челябинского VIP-риелтора Унаняна собирается в кассацию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Круглый стол с застройщиками. Челябинск, унанян арсен
Арсен Унанян не теряет надежды на пересмотр приговора Фото:

Защита основателя крупнейшего, а ныне обанкротившегося агентства по поиску недвижимости «Компаньон» в Челябинске Арсена Унаняна, осужденного на пять с половиной лет за мошенничество, будет обжаловать решения суда апелляционной инстанции в кассации. Об этом URA.RU сообщил адвокат Унаняна — Константин Павлов.

«В суде апелляционной инстанции мы рассчитывали на снижение срока для нашего клиента. Но суд оставил приговор без изменения. Следующим нашим шагом будет обращение в Седьмой кассационный суд», — сообщил URA.RU Павлов.

Унанян был задержан в сентябре 2022 года по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, он продал одному из клиентов уже реализованное помещение в строящемся бизнес-центре. В отношении риелтора возбудили уголовное дело. Однако своей вины он не признал.

Спустя год, в сентябре 2023 года, Центральный райсуд вынес приговор по делу Унаняна. Его признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы на срок пять с половиной лет. До вступления приговора в законную силу Унанян содержался под стражей. 6 февраля 2024 года Челябинский областной суд оставил наказание без изменений.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Защита основателя крупнейшего, а ныне обанкротившегося агентства по поиску недвижимости «Компаньон» в Челябинске Арсена Унаняна, осужденного на пять с половиной лет за мошенничество, будет обжаловать решения суда апелляционной инстанции в кассации. Об этом URA.RU сообщил адвокат Унаняна — Константин Павлов. «В суде апелляционной инстанции мы рассчитывали на снижение срока для нашего клиента. Но суд оставил приговор без изменения. Следующим нашим шагом будет обращение в Седьмой кассационный суд», — сообщил URA.RU Павлов. Унанян был задержан в сентябре 2022 года по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, он продал одному из клиентов уже реализованное помещение в строящемся бизнес-центре. В отношении риелтора возбудили уголовное дело. Однако своей вины он не признал. Спустя год, в сентябре 2023 года, Центральный райсуд вынес приговор по делу Унаняна. Его признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы на срок пять с половиной лет. До вступления приговора в законную силу Унанян содержался под стражей. 6 февраля 2024 года Челябинский областной суд оставил наказание без изменений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...