Защита осужденного челябинского VIP-риелтора Унаняна собирается в кассацию

06 февраля 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

Арсен Унанян не теряет надежды на пересмотр приговора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Защита основателя крупнейшего, а ныне обанкротившегося агентства по поиску недвижимости «Компаньон» в Челябинске Арсена Унаняна, осужденного на пять с половиной лет за мошенничество, будет обжаловать решения суда апелляционной инстанции в кассации. Об этом URA.RU сообщил адвокат Унаняна — Константин Павлов. «В суде апелляционной инстанции мы рассчитывали на снижение срока для нашего клиента. Но суд оставил приговор без изменения. Следующим нашим шагом будет обращение в Седьмой кассационный суд», — сообщил URA.RU Павлов. Унанян был задержан в сентябре 2022 года по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, он продал одному из клиентов уже реализованное помещение в строящемся бизнес-центре. В отношении риелтора возбудили уголовное дело. Однако своей вины он не признал. Спустя год, в сентябре 2023 года, Центральный райсуд вынес приговор по делу Унаняна. Его признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы на срок пять с половиной лет. До вступления приговора в законную силу Унанян содержался под стражей. 6 февраля 2024 года Челябинский областной суд оставил наказание без изменений.

Защита основателя крупнейшего, а ныне обанкротившегося агентства по поиску недвижимости «Компаньон» в Челябинске Арсена Унаняна, осужденного на пять с половиной лет за мошенничество, будет обжаловать решения суда апелляционной инстанции в кассации. Об этом URA.RU сообщил адвокат Унаняна — Константин Павлов. «В суде апелляционной инстанции мы рассчитывали на снижение срока для нашего клиента. Но суд оставил приговор без изменения. Следующим нашим шагом будет обращение в Седьмой кассационный суд», — сообщил URA.RU Павлов. Унанян был задержан в сентябре 2022 года по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, он продал одному из клиентов уже реализованное помещение в строящемся бизнес-центре. В отношении риелтора возбудили уголовное дело. Однако своей вины он не признал. Спустя год, в сентябре 2023 года, Центральный райсуд вынес приговор по делу Унаняна. Его признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы на срок пять с половиной лет. До вступления приговора в законную силу Унанян содержался под стражей. 6 февраля 2024 года Челябинский областной суд оставил наказание без изменений.