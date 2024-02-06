Защита осужденного челябинского VIP-риелтора Унаняна собирается в кассацию

Защита основателя крупнейшего, а ныне обанкротившегося агентства по поиску недвижимости «Компаньон» в Челябинске Арсена Унаняна, осужденного на пять с половиной лет за мошенничество, будет обжаловать решения суда апелляционной инстанции в кассации. Об этом URA.RU сообщил адвокат Унаняна — Константин Павлов.
«В суде апелляционной инстанции мы рассчитывали на снижение срока для нашего клиента. Но суд оставил приговор без изменения. Следующим нашим шагом будет обращение в Седьмой кассационный суд», — сообщил URA.RU Павлов.
Унанян был задержан в сентябре 2022 года по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, он продал одному из клиентов уже реализованное помещение в строящемся бизнес-центре. В отношении риелтора возбудили уголовное дело. Однако своей вины он не признал.
Спустя год, в сентябре 2023 года, Центральный райсуд вынес приговор по делу Унаняна. Его признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы на срок пять с половиной лет. До вступления приговора в законную силу Унанян содержался под стражей. 6 февраля 2024 года Челябинский областной суд оставил наказание без изменений.
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