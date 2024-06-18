18 июня 2024

ЦТАК: Путин и Ким Чен Ын обменялись «сокровенными мыслями» по пути из аэропорта

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Путин поблагодарил Ким Чен Ына за встречу
Путин поблагодарил Ким Чен Ына за встречу Фото:

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели беседу во время поездки из аэропорта Пхеньяна, обсуждая перспективы укрепления двусторонних связей и обмениваясь «сокровенными мыслями». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

«В ходе поездки по ночному Пхеньяну, где открывались великолепные виды, высшие руководители двух стран обменялись сокровенными мыслями и мнениями о путях дальнейшего укрепления российско-корейских отношений в соответствии с желаниями и интересами народов обеих стран», — пишет ЦТАК. Информацию приводит ТАСС.

В сообщении также подчеркивается, что Путин выразил благодарность за теплый прием в Пхеньяне и отметил радость от визита. Российский лидер высоко оценил личное присутствие Ким Чен Ына в аэропорту для встречи.

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Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели беседу во время поездки из аэропорта Пхеньяна, обсуждая перспективы укрепления двусторонних связей и обмениваясь «сокровенными мыслями». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. «В ходе поездки по ночному Пхеньяну, где открывались великолепные виды, высшие руководители двух стран обменялись сокровенными мыслями и мнениями о путях дальнейшего укрепления российско-корейских отношений в соответствии с желаниями и интересами народов обеих стран», — пишет ЦТАК. Информацию приводит ТАСС. В сообщении также подчеркивается, что Путин выразил благодарность за теплый прием в Пхеньяне и отметил радость от визита. Российский лидер высоко оценил личное присутствие Ким Чен Ына в аэропорту для встречи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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