ЦТАК: Путин и Ким Чен Ын обменялись «сокровенными мыслями» по пути из аэропорта

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели беседу во время поездки из аэропорта Пхеньяна, обсуждая перспективы укрепления двусторонних связей и обмениваясь «сокровенными мыслями». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
«В ходе поездки по ночному Пхеньяну, где открывались великолепные виды, высшие руководители двух стран обменялись сокровенными мыслями и мнениями о путях дальнейшего укрепления российско-корейских отношений в соответствии с желаниями и интересами народов обеих стран», — пишет ЦТАК. Информацию приводит ТАСС.
В сообщении также подчеркивается, что Путин выразил благодарность за теплый прием в Пхеньяне и отметил радость от визита. Российский лидер высоко оценил личное присутствие Ким Чен Ына в аэропорту для встречи.
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