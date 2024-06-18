Путин прилетел в КНДР впервые с 2000-го года

Президент России Владимир Путин прибыл на переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. В аэропорту Пхеньяна Путина встретил глава КНДР, передает корреспондент РИА Новости.
"Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Пхеньяна, где его встретил <...> Ким Чен Ын. Они прошли по красной ковровой дорожке, вдоль которой выстроился почетный караул", — передает журналист.
Ким Чен Ын лично встретил Путина у трапа самолета. Общение глав государств началось буквально сразу же после встречи: уже почти дойдя до машин кортежа, лидеры приостановились и оживленно поговорили друг с другом несколько минут, отметил корреспондент.
Кроме того, когда лидеры стран подошли к лимузину, оба жестами пригласили друг друга сесть в авто. Свои одинаковые жесты лидеры повторили несколько раз.
В среду президенты двух государств проведут переговоры. На встрече они обсудят условия будущего сотрудничества, вопросы безопасности и согласуют возобновление гуманитарных связей, которые были прерваны из-за пандемии коронавируса.
В честь приезда Путина лидер КНДР устроит торжественный прием прием и возложение венка к монументу «Освобождение». Ранее Sky News отмечал, что визит Путина в Северную Корею рискует стать серьезной проблемой для Запада.
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