В Госдуме заявили, что 90% очистных сооружений в РФ изношены

Колунов: инфраструктура очистных сооружений в России изношена

19 июня 2024 в 03:07 Размер текста - 17 +

В Госдуме заявили о крайне неудовлетворительном состоянии очистных сооружений в России Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Большинство очистных сооружений в России, которые были построены в 60—70-х годах прошлого века, сегодня изношены на 80-90%. Серьезные опасения касаемо их состояния высказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. «Всего в стране около 60 тысяч очистных сооружений водопровода. Их износ не просто ухудшает состояние воды, но и увеличивает затраты на водоподготовку в тех случаях, когда питьевая вода берется из водоемов», — цитируют слова члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова «Известия». Издание отмечает, что ежегодно в России обновляется 1-2% коммунальной инфраструктуры, тогда как ее износ составляет 3%. Проблема усугубляется тем, что в небольших населенных пунктах очистные сооружения остаются бесхозными и уже не подлежат модернизации. Ранее URA.RU сообщало, что износ объектов ЖКХ в новых регионах России приближается к 100%. Полностью восстановить хозяйственную жизнь и систему жизнеобеспечения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях за несколько месяцев не представляется возможным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Большинство очистных сооружений в России, которые были построены в 60—70-х годах прошлого века, сегодня изношены на 80-90%. Серьезные опасения касаемо их состояния высказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. «Всего в стране около 60 тысяч очистных сооружений водопровода. Их износ не просто ухудшает состояние воды, но и увеличивает затраты на водоподготовку в тех случаях, когда питьевая вода берется из водоемов», — цитируют слова члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова «Известия». Издание отмечает, что ежегодно в России обновляется 1-2% коммунальной инфраструктуры, тогда как ее износ составляет 3%. Проблема усугубляется тем, что в небольших населенных пунктах очистные сооружения остаются бесхозными и уже не подлежат модернизации. Ранее URA.RU сообщало, что износ объектов ЖКХ в новых регионах России приближается к 100%. Полностью восстановить хозяйственную жизнь и систему жизнеобеспечения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях за несколько месяцев не представляется возможным.