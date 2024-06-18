Губернатор Подмосковья раскрыл, что хотят построить на месте «Крокус Сити Холл»

На месте «Крокус Сити Холл» могут создать зимний сад или сквер в память о жертвах теракта. Идея обсуждается с собственником, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Сейчас с собственником обсуждается идея создания сквера или зимнего сада, культурного объекта, который будет чтить память погибших во время этого теракта», — заявил Андрей Воробьев. Его слова приводит РИА Новости.
Вечером 22 марта, непосредственно перед выступлением рок-группы «Пикник», в помещении «Крокус сити холла», расположенного в Красногорске под Москвой, произошёл теракт с применением огнестрельного оружия и последующим возгоранием. В результате трагедии скончались 145 человек. Здание концертного зала было полностью уничтожено пламенем.
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