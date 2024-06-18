18 июня 2024

Губернатор Подмосковья раскрыл, что хотят построить на месте «Крокус Сити Холл»

Губернатор Воробьев: на месте «Крокус Сити Холл» планируют построить зимний сад
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Теракт в "Крокус Сити Холл" произошел 22 марта
Теракт в "Крокус Сити Холл" произошел 22 марта Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

На месте «Крокус Сити Холл» могут создать зимний сад или сквер в память о жертвах теракта. Идея обсуждается с собственником, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Сейчас с собственником обсуждается идея создания сквера или зимнего сада, культурного объекта, который будет чтить память погибших во время этого теракта», — заявил Андрей Воробьев. Его слова приводит РИА Новости.

Вечером 22 марта, непосредственно перед выступлением рок-группы «Пикник», в помещении «Крокус сити холла», расположенного в Красногорске под Москвой, произошёл теракт с применением огнестрельного оружия и последующим возгоранием. В результате трагедии скончались 145 человек. Здание концертного зала было полностью уничтожено пламенем.

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На месте «Крокус Сити Холл» могут создать зимний сад или сквер в память о жертвах теракта. Идея обсуждается с собственником, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. «Сейчас с собственником обсуждается идея создания сквера или зимнего сада, культурного объекта, который будет чтить память погибших во время этого теракта», — заявил Андрей Воробьев. Его слова приводит РИА Новости. Вечером 22 марта, непосредственно перед выступлением рок-группы «Пикник», в помещении «Крокус сити холла», расположенного в Красногорске под Москвой, произошёл теракт с применением огнестрельного оружия и последующим возгоранием. В результате трагедии скончались 145 человек. Здание концертного зала было полностью уничтожено пламенем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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