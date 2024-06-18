18 июня 2024

Роскомнадзор заблокировал страницы сайтов с песней группы «Порнофильмы»

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Сайты заблокированы из-за экстремистских призывов
Сайты заблокированы из-за экстремистских призывов Фото:

Роскомнадзор заблокировал на территории Российской Федерации доступ к веб-страницам, содержащим текст и аккорды песни «Роди мне 1000 детей» группы «Порнофильмы». По информации, предоставленной пресс-службой ведомства, причиной блокировки стали элементы экстремизма в содержании песни.

«Основанием для этого [блокировки] стало наличие призывов к экстремистской деятельности в тексте указанной композиции», — пишет ТАСС, ссылаясь на РКН. Ограничения были наложены в рамках статьи 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации» из-за призывов к экстремистской деятельности, обнаруженных в тексте композиции.

В сентябре прошлого года Министерство юстиции РФ включило Владимира Котлярова, солиста группы «Порнофильмы», в список иностранных агентов. Отмечается, что музыкант публично поддерживал Украину и распространял информацию, которую власти сочли недостоверной относительно действий и политики российского государства.

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Роскомнадзор заблокировал на территории Российской Федерации доступ к веб-страницам, содержащим текст и аккорды песни «Роди мне 1000 детей» группы «Порнофильмы». По информации, предоставленной пресс-службой ведомства, причиной блокировки стали элементы экстремизма в содержании песни. «Основанием для этого [блокировки] стало наличие призывов к экстремистской деятельности в тексте указанной композиции», — пишет ТАСС, ссылаясь на РКН. Ограничения были наложены в рамках статьи 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации» из-за призывов к экстремистской деятельности, обнаруженных в тексте композиции. В сентябре прошлого года Министерство юстиции РФ включило Владимира Котлярова, солиста группы «Порнофильмы», в список иностранных агентов. Отмечается, что музыкант публично поддерживал Украину и распространял информацию, которую власти сочли недостоверной относительно действий и политики российского государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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