18 июня 2024

«РВ»: армия РФ прорвалась к поселку Северное в ДНР

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Российские войска приблизились к поселку на Торецком направлении ДНР Фото:
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Военнослужащие МО РФ прорвались в поселок Северное на Торецком направлении (ДНР) в ходе наступательной операции. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Россияне продвинулись по направлению к Северному и приблизились к первой улице населенного пункта. Об этом рассказывает известный медийный боевик», — пишет telegram-канал. Также сообщается о том, что детальную информацию озвучить не представляется возможным исходя из соображений безопасности.

Корреспондент URA.RU направил соответствующий запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ожидается ответ.

Ранее группировки войск «Север» разбили пять бригад ВСУ в Харьковской области и улучшили положение по переднему краю. Было нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 105-й и 125-й бригад теробороны.

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Военнослужащие МО РФ прорвались в поселок Северное на Торецком направлении (ДНР) в ходе наступательной операции. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны». «Россияне продвинулись по направлению к Северному и приблизились к первой улице населенного пункта. Об этом рассказывает известный медийный боевик», — пишет telegram-канал. Также сообщается о том, что детальную информацию озвучить не представляется возможным исходя из соображений безопасности. Корреспондент URA.RU направил соответствующий запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ожидается ответ. Ранее группировки войск «Север» разбили пять бригад ВСУ в Харьковской области и улучшили положение по переднему краю. Было нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 105-й и 125-й бригад теробороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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