«РВ»: армия РФ прорвалась к поселку Северное в ДНР

19 июня 2024 в 04:45 Размер текста - 17 +

Российские войска приблизились к поселку на Торецком направлении ДНР Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие МО РФ прорвались в поселок Северное на Торецком направлении (ДНР) в ходе наступательной операции. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны». «Россияне продвинулись по направлению к Северному и приблизились к первой улице населенного пункта. Об этом рассказывает известный медийный боевик», — пишет telegram-канал. Также сообщается о том, что детальную информацию озвучить не представляется возможным исходя из соображений безопасности. Корреспондент URA.RU направил соответствующий запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ожидается ответ. Ранее группировки войск «Север» разбили пять бригад ВСУ в Харьковской области и улучшили положение по переднему краю. Было нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 105-й и 125-й бригад теробороны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащие МО РФ прорвались в поселок Северное на Торецком направлении (ДНР) в ходе наступательной операции. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны». «Россияне продвинулись по направлению к Северному и приблизились к первой улице населенного пункта. Об этом рассказывает известный медийный боевик», — пишет telegram-канал. Также сообщается о том, что детальную информацию озвучить не представляется возможным исходя из соображений безопасности. Корреспондент URA.RU направил соответствующий запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ожидается ответ. Ранее группировки войск «Север» разбили пять бригад ВСУ в Харьковской области и улучшили положение по переднему краю. Было нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 105-й и 125-й бригад теробороны.