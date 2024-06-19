Япония сократила импорт СПГ из РФ на 40,5%

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Япония является ведущим покупателем российского СПГ
Япония является ведущим покупателем российского СПГ Фото:

В мае текущего года Япония значительно уменьшила ввоз сжиженного природного газа (СПГ) из России, показав снижение на 40,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, как указывается в данных, представленных Министерством финансов Японии.

«Япония в мае сократила объемы импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России на 40,5%», — пишет ТАСС, ссылаясь на Минфин Японии. Доля российского СПГ в общем объеме импорта этого энергоносителя Японией составила в мае 7,45%, что ниже среднегодового уровня в 9%.

Япония, будучи одним из ведущих мировых покупателей сжиженного газа, в мае также не приобретала российскую нефть. Это связано с ценовым потолком, установленным странами G7, исключение составляют лишь поставки, связанные с СПГ проекта «Сахалин-2». Энергетические ресурсы занимают 62% от общего объема японского импорта из РФ.

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В мае текущего года Япония значительно уменьшила ввоз сжиженного природного газа (СПГ) из России, показав снижение на 40,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, как указывается в данных, представленных Министерством финансов Японии. «Япония в мае сократила объемы импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России на 40,5%», — пишет ТАСС, ссылаясь на Минфин Японии. Доля российского СПГ в общем объеме импорта этого энергоносителя Японией составила в мае 7,45%, что ниже среднегодового уровня в 9%. Япония, будучи одним из ведущих мировых покупателей сжиженного газа, в мае также не приобретала российскую нефть. Это связано с ценовым потолком, установленным странами G7, исключение составляют лишь поставки, связанные с СПГ проекта «Сахалин-2». Энергетические ресурсы занимают 62% от общего объема японского импорта из РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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