Япония сократила импорт СПГ из РФ на 40,5%

В мае текущего года Япония значительно уменьшила ввоз сжиженного природного газа (СПГ) из России, показав снижение на 40,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, как указывается в данных, представленных Министерством финансов Японии.
«Япония в мае сократила объемы импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России на 40,5%», — пишет ТАСС, ссылаясь на Минфин Японии. Доля российского СПГ в общем объеме импорта этого энергоносителя Японией составила в мае 7,45%, что ниже среднегодового уровня в 9%.
Япония, будучи одним из ведущих мировых покупателей сжиженного газа, в мае также не приобретала российскую нефть. Это связано с ценовым потолком, установленным странами G7, исключение составляют лишь поставки, связанные с СПГ проекта «Сахалин-2». Энергетические ресурсы занимают 62% от общего объема японского импорта из РФ.
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