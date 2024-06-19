Во Владивостоке вынесли приговор американскому солдату Блэку

Американский солдат Блэк приговорен к 3 годам и 9 месяцам колонии общего режима

19 июня 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Гордон Блэк приговорен почти к четырем годам колонии общего режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Американский солдат Гордон Блэк, который обвиняется в краже и угрозе убийства, приговорен трем годам и девяти месяцам колонии общего режима. Такое решение вынес суд во Владивостоке. «Блэк приговорен к трем годам девяти месяцам колонии общего режима по делу об угрозе убийством и краже», — сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда. Защита собирается обжаловать приговор. До этого сторона обвинения просила посадить солдата на четыре года и восемь лет. Он стал фигурантом уголовного дела за кражу и угрозу убийства в отношении россиянки. Свою вину он признал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский солдат Гордон Блэк, который обвиняется в краже и угрозе убийства, приговорен трем годам и девяти месяцам колонии общего режима. Такое решение вынес суд во Владивостоке. «Блэк приговорен к трем годам девяти месяцам колонии общего режима по делу об угрозе убийством и краже», — сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда. Защита собирается обжаловать приговор. До этого сторона обвинения просила посадить солдата на четыре года и восемь лет. Он стал фигурантом уголовного дела за кражу и угрозу убийства в отношении россиянки. Свою вину он признал.