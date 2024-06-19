Во Владивостоке вынесли приговор американскому солдату Блэку

Американский солдат Блэк приговорен к 3 годам и 9 месяцам колонии общего режима
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Гордон Блэк приговорен почти к четырем годам колонии общего режима Фото:

Американский солдат Гордон Блэк, который обвиняется в краже и угрозе убийства, приговорен трем годам и девяти месяцам колонии общего режима. Такое решение вынес суд во Владивостоке.

«Блэк приговорен к трем годам девяти месяцам колонии общего режима по делу об угрозе убийством и краже», — сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда. Защита собирается обжаловать приговор.

До этого сторона обвинения просила посадить солдата на четыре года и восемь лет. Он стал фигурантом уголовного дела за кражу и угрозу убийства в отношении россиянки. Свою вину он признал.

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Американский солдат Гордон Блэк, который обвиняется в краже и угрозе убийства, приговорен трем годам и девяти месяцам колонии общего режима. Такое решение вынес суд во Владивостоке. «Блэк приговорен к трем годам девяти месяцам колонии общего режима по делу об угрозе убийством и краже», — сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда. Защита собирается обжаловать приговор. До этого сторона обвинения просила посадить солдата на четыре года и восемь лет. Он стал фигурантом уголовного дела за кражу и угрозу убийства в отношении россиянки. Свою вину он признал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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