Во Владивостоке вынесли приговор американскому солдату Блэку

Гордон Блэк приговорен почти к четырем годам колонии общего режима
Американский солдат Гордон Блэк, который обвиняется в краже и угрозе убийства, приговорен трем годам и девяти месяцам колонии общего режима. Такое решение вынес суд во Владивостоке.
«Блэк приговорен к трем годам девяти месяцам колонии общего режима по делу об угрозе убийством и краже», — сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда. Защита собирается обжаловать приговор.
До этого сторона обвинения просила посадить солдата на четыре года и восемь лет. Он стал фигурантом уголовного дела за кражу и угрозу убийства в отношении россиянки. Свою вину он признал.
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