Арестованного в РФ американца хотят приговорить почти к 5 годам колонии

Американского солдата Гордона Блэка, которого арестовали во Владивостоке, обвинение просит приговорить к четырем годам и восьми месяцам колонии. Об этом сообщает журналист из зала суда.
«[Просим] назначить наказание в виде четырех лет восьми месяцев с отбыванием наказания <...> в колонии-поселении», — передает слова обвинения журналист РИА Новости. Также по просьбе обвинения он будет должен выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.
Американский военнослужащий по фамилии Блэк, прибывший в апреле во Владивосток к своей подруге, встреченной ранее в Корее, стал фигурантом уголовного дела после конфликта с участием физической силы. В процессе спора, согласно информации от прокуратуры, он «агрессивно ухватил девушку за шею, после чего присвоил 10 тысяч рублей из ее бумажника. В настоящее время он проходит по обвинениям в угрозе убийством и хищении средств.
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