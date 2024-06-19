Арестованного в РФ американца хотят приговорить почти к 5 годам колонии

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Блэка арестовали во Владивостоке
Блэка арестовали во Владивостоке Фото:

Американского солдата Гордона Блэка, которого арестовали во Владивостоке, обвинение просит приговорить к четырем годам и восьми месяцам колонии. Об этом сообщает журналист из зала суда.

«[Просим] назначить наказание в виде четырех лет восьми месяцев с отбыванием наказания <...> в колонии-поселении», — передает слова обвинения журналист РИА Новости. Также по просьбе обвинения он будет должен выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

Американский военнослужащий по фамилии Блэк, прибывший в апреле во Владивосток к своей подруге, встреченной ранее в Корее, стал фигурантом уголовного дела после конфликта с участием физической силы. В процессе спора, согласно информации от прокуратуры, он «агрессивно ухватил девушку за шею, после чего присвоил 10 тысяч рублей из ее бумажника. В настоящее время он проходит по обвинениям в угрозе убийством и хищении средств.

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Американского солдата Гордона Блэка, которого арестовали во Владивостоке, обвинение просит приговорить к четырем годам и восьми месяцам колонии. Об этом сообщает журналист из зала суда. «[Просим] назначить наказание в виде четырех лет восьми месяцев с отбыванием наказания <...> в колонии-поселении», — передает слова обвинения журналист РИА Новости. Также по просьбе обвинения он будет должен выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей. Американский военнослужащий по фамилии Блэк, прибывший в апреле во Владивосток к своей подруге, встреченной ранее в Корее, стал фигурантом уголовного дела после конфликта с участием физической силы. В процессе спора, согласно информации от прокуратуры, он «агрессивно ухватил девушку за шею, после чего присвоил 10 тысяч рублей из ее бумажника. В настоящее время он проходит по обвинениям в угрозе убийством и хищении средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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