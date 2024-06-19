Путин анонсировал подписание важнейшего документа с Ким Чен Ыном

Подготовлен фундаментальный договор между Россией и КНДР, который ляжет в основу сотрудничества двух стран на долгие годы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в первые минуты переговоров с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном.
«Сегодня подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу… В прошлом году в результате визита Кима в Россию мы значительно продвинулись в строительстве наших межгосударственных связей сегодняшнего дня», — заявил Владимир Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Путин отметил, что в этом году исполняется 75 лет со дня подписания соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве. Глава РФ уточнил, что оно было подписано бывшим главой КНДР Ким Ир Сеном, когда тот летал в Москву.
Путин прибыл в Северную Корею 18 июня. Сегодня, 19 числа, лидеры двух стран проведут переговоры, подпишут ряд важных документов, а также сделают совместные заявления в разговоре со СМИ.
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