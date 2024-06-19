В Северной Корее началась необычная церемония встречи Путина и Ким Чен Ына. Фото

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На площади висят портреты Владимира Путина и Ким Чен Ына
На площади висят портреты Владимира Путина и Ким Чен Ына Фото:

Официальная церемония встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына начинается в Пхеньяне. Трибуны украшены флагами, а на площади выстроился почетный караул. Об этом рассказал корреспондент URA.RU c места событий.

«Начинается церемония встречи», — сообщил корреспондент. По его словам, на площадь уже приехал лидер КНДР.

Встреча пройдет в необычной обстановке. В Пхеньяне прозвучат гимны России и КНДР, а по площади, перед которой висят портреты Путина и Ким Чен Ына, пройдет почетный караул. Все готово на высшем уровне. Тысячи корейцев вышли на улицу, чтобы увидеть двух лидеров.

После церемонии будет состоятельная беседа глав государств. Она пройдет в формате «один на один». После состоится выступление перед СМИ. Путин прибыл в КНДР впервые за 24 года.

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Официальная церемония встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына начинается в Пхеньяне. Трибуны украшены флагами, а на площади выстроился почетный караул. Об этом рассказал корреспондент URA.RU c места событий. «Начинается церемония встречи», — сообщил корреспондент. По его словам, на площадь уже приехал лидер КНДР. Встреча пройдет в необычной обстановке. В Пхеньяне прозвучат гимны России и КНДР, а по площади, перед которой висят портреты Путина и Ким Чен Ына, пройдет почетный караул. Все готово на высшем уровне. Тысячи корейцев вышли на улицу, чтобы увидеть двух лидеров. После церемонии будет состоятельная беседа глав государств. Она пройдет в формате «один на один». После состоится выступление перед СМИ. Путин прибыл в КНДР впервые за 24 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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