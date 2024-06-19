На площади висят портреты Владимира Путина и Ким Чен Ына Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Официальная церемония встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына начинается в Пхеньяне. Трибуны украшены флагами, а на площади выстроился почетный караул. Об этом рассказал корреспондент URA.RU c места событий.

«Начинается церемония встречи», — сообщил корреспондент. По его словам, на площадь уже приехал лидер КНДР.

Встреча пройдет в необычной обстановке. В Пхеньяне прозвучат гимны России и КНДР, а по площади, перед которой висят портреты Путина и Ким Чен Ына, пройдет почетный караул. Все готово на высшем уровне. Тысячи корейцев вышли на улицу, чтобы увидеть двух лидеров.

После церемонии будет состоятельная беседа глав государств. Она пройдет в формате «один на один». После состоится выступление перед СМИ. Путин прибыл в КНДР впервые за 24 года.