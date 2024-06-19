Путин и Ким Чен Ын провели переговоры: о чем говорили лидеры России и Северной Кореи

Ким Чен Ын поддержал проведение СВО во время переговоров с Путиным

19 июня 2024 в 10:57 Размер текста - 17 +

Ким Чен Ын полностью поддержал Путина в проведении спецоперации на Украине Фото: Владимир Смирнов/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном составе, также на них присутствовали делегации обеих стран. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Длительность встречи составила не более полутора часов, однако лидеры государств успели обсудить двусторонние отношения стран, спецоперацию и другие темы. Основные заявления Путина и Ким Чен Ына с переговоров — в материале URA.RU. Заявления Путина Поддержка КНДР российской политики Владимир Путин выразил признательность за поддержку, которую КНДР оказывает российской политике, особенно на Украине. Он также упомянул о борьбе России против десятилетиями навязываемой гегемонистской политики США. Российский лидер отметил, что страна ценит поддержку Северной Кореи в этой борьбе. «Высоко ценим последовательную и неизменную поддержку вами российской политики, в том числе на украинском направлении», — отметил Путин. Новость по теме В Северной Корее началась необычная церемония встречи Путина и Ким Чен Ына. Фоторепортаж Отношения между Северной Кореей и Россией Президент РФ подчеркнул, что отношения между Россией и КНДР строятся на равноправии и взаимном уважении. Путин заявил, что был рад возможности посетить Северную Корею. Лидер России уверен в продуктивности переговоров и активной работе правительств обеих стран по реализации достигнутых договоренностей. Он также выразил надежду на проведение следующей встречи в Москве. Подготовка документов по двустороннему сотрудничеству Российский лидер также сообщил о подготовке фундаментального документа, который станет основой для отношений между двумя странами на многие годы вперед. «В прошлом году в результате вашего визита в Россию мы значительно продвинулись в строительстве наших межгосударственных связей сегодняшнего дня», — заявил президент РФ. Кроме того, подвиги предшествующих поколений служат хорошей базой для современных российско-корейских отношений, отметил Путин. Он напомнил о совместной борьбе советских и корейских солдат в прошлом и выразил надежду на продуктивность текущих переговоров. Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Заявления Ким Чен Ына Расцвет российско-корейских отношений Лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул, что отношения между двумя странами вступают в новый этап развития, который превосходит уровень прошлых корейско-советских связей. Он выразил уверенность в том, что нынешний визит Владимира Путина будет способствовать дальнейшему укреплению «пламенной дружбы» между двумя странами. Стратегическое партнерство РФ и Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерении КНДР укреплять стратегическое взаимодействие с Россией на фоне усложняющейся мировой обстановки. Он заверил в полной поддержке политики России и выразил надежду на обмен идеями и мнениями для активизации двустороннего сотрудничества. «Сейчас ситуация в мире осложняется и быстро меняется. В такой ситуации мы намерены в дальнейшем укреплять стратегическое общение с Россией», — заявил Ким Чен Ын. Поддержка КНДР действий России на Украине Северокорейский лидер выразил полную поддержку России в проведении спецоперации на Украине для защиты суверенитета, территориальной целостности и безопасности. Ким Чен Ын также оценил роль РФ в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире. На данный момент общение Путина и Кима продолжается в формате тет-а-тет. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, таким образом стороны смогут обсудить наиболее важные вопросы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном составе, также на них присутствовали делегации обеих стран. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Длительность встречи составила не более полутора часов, однако лидеры государств успели обсудить двусторонние отношения стран, спецоперацию и другие темы. Основные заявления Путина и Ким Чен Ына с переговоров — в материале URA.RU. Владимир Путин выразил признательность за поддержку, которую КНДР оказывает российской политике, особенно на Украине. Он также упомянул о борьбе России против десятилетиями навязываемой гегемонистской политики США. Российский лидер отметил, что страна ценит поддержку Северной Кореи в этой борьбе. Президент РФ подчеркнул, что отношения между Россией и КНДР строятся на равноправии и взаимном уважении. Путин заявил, что был рад возможности посетить Северную Корею. Лидер России уверен в продуктивности переговоров и активной работе правительств обеих стран по реализации достигнутых договоренностей. Он также выразил надежду на проведение следующей встречи в Москве. Российский лидер также сообщил о подготовке фундаментального документа, который станет основой для отношений между двумя странами на многие годы вперед. «В прошлом году в результате вашего визита в Россию мы значительно продвинулись в строительстве наших межгосударственных связей сегодняшнего дня», — заявил президент РФ. Кроме того, подвиги предшествующих поколений служат хорошей базой для современных российско-корейских отношений, отметил Путин. Он напомнил о совместной борьбе советских и корейских солдат в прошлом и выразил надежду на продуктивность текущих переговоров. Лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул, что отношения между двумя странами вступают в новый этап развития, который превосходит уровень прошлых корейско-советских связей. Он выразил уверенность в том, что нынешний визит Владимира Путина будет способствовать дальнейшему укреплению «пламенной дружбы» между двумя странами. Ким Чен Ын заявил о намерении КНДР укреплять стратегическое взаимодействие с Россией на фоне усложняющейся мировой обстановки. Он заверил в полной поддержке политики России и выразил надежду на обмен идеями и мнениями для активизации двустороннего сотрудничества. Северокорейский лидер выразил полную поддержку России в проведении спецоперации на Украине для защиты суверенитета, территориальной целостности и безопасности. Ким Чен Ын также оценил роль РФ в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире. На данный момент общение Путина и Кима продолжается в формате тет-а-тет. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, таким образом стороны смогут обсудить наиболее важные вопросы.