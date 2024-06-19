Во Львове прозвучали три мощных взрыва: карта СВО на 19 июня

Лебедев: ВС РФ ночью нанесли удары по объектам во Львове

19 июня 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

ВС РФ ударили по Львову, а также уничтожили танки на часовоярском направлени Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия ударила по Львову. Было зафиксировано три прилета. В районе Часов Яра ликвидированы несколько танков ВСУ, а также место запуска БПЛА. Интерактивная карта спецоперации России на Украине на 19 июня — в материале URA.RU. Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU Мощный удар по Львову: подробности ВС РФ ночью несколько раз ударили по Львову. Было три мощных взрыва. В результате была повреждена Львовская ТЭЦ-2, а местные жители сообщили о проблемах с электричеством, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «В 3:20 в пригороде Львова прозвучал первый взрыв. Наши товарищи сообщают, что взрыв был со стороны северной окраины Львова. В 3:30 прозвучал очень мощный взрыв в пригороде Малехов. Попадание пришлось по трехэтажному дому, где дислоцировались ВСУ. Третий взрыв прогремел примерно в 5:20», — отметил Сергей Лебедев. Донецкое направление В районе Часова Яра был Ивановские десантники ликвидировали место запуска украинских беспилотников, а также несколько танков ВСУ. Для операции ВС РФ использовали БПЛА. Еще была сорвана доставка боеприпасов для подразделений ВСУ. У села Новомайорское армия Украины потеряла наиболее опытных военных. Поэтому сейчас там находятся, в основном, только необученные мобилизованные. Также на этом направлении снизилась и контрбатарейная борьба. «Работающие двойками снайперы все реже фиксируют ответные удары не только из тяжелого вооружения, но даже при помощи FPV-дронов», поделился снайпер мобильной группы 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. В районе Урожайного ВСУ пытались совершить несколько ротаций. Однако все попытки были сорваны. По украинским военным отработали российские снайперы на сверхдальних дистанциях — несколько километров. Запорожское направление Севернее Работина был уничтожен укрепрайон. По нему ударил танковый экипаж Т-80БВМ 70-го мотострелкового полка группировки войск «Днепр». Противник потерял около восьми военных. «Несмотря на то, что наша „восьмидесятка“ (Т-80БВМ — прим. URA.RU) попала под контрбатарейную борьбу противника и выдержала попадание вражеского снаряда, танкисты продолжили выполнять боевую задачу и успешно ее завершив», — сообщили в Минобороны РФ. Никто из танкистов не пострадал. Военный РФ в одиночку обезвредил 26 мин: подвиги ВСУ заминировали артиллерийскую позицию, где служил гвардии рядовой Евгений Слукин. Таким образом украинские военные пытались помешать продвижению штурмовиков, использовав РСЗО чешского производства Vampire со снарядами дистанционного минирования. Оценив ситуацию, военный сразу приступил к разминированию. За короткое время он обезвредил 26 мин, что позволило сменить позицию орудия и продолжить наступление. В Минобороны РФ рассказали и о другом подвиге российского военного — командире артиллерийского подразделения гвардии лейтенанте Павле Балаганском. Его артиллерийское орудие, расчетом которого непосредственно руководил Балаганский, загорелось. Военный в сложных условиях смог потушить возгорание, рискуя собственной жизнью. Детонации боеприпасов удалось избежать. После этого орудие было перемещено на запасную позицию, бой продолжился. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская армия ударила по Львову. Было зафиксировано три прилета. В районе Часов Яра ликвидированы несколько танков ВСУ, а также место запуска БПЛА. Интерактивная карта спецоперации России на Украине на 19 июня — в материале URA.RU. ВС РФ ночью несколько раз ударили по Львову. Было три мощных взрыва. В результате была повреждена Львовская ТЭЦ-2, а местные жители сообщили о проблемах с электричеством, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. В районе Часова Яра был Ивановские десантники ликвидировали место запуска украинских беспилотников, а также несколько танков ВСУ. Для операции ВС РФ использовали БПЛА. Еще была сорвана доставка боеприпасов для подразделений ВСУ. У села Новомайорское армия Украины потеряла наиболее опытных военных. Поэтому сейчас там находятся, в основном, только необученные мобилизованные. Также на этом направлении снизилась и контрбатарейная борьба. «Работающие двойками снайперы все реже фиксируют ответные удары не только из тяжелого вооружения, но даже при помощи FPV-дронов», поделился снайпер мобильной группы 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. В районе Урожайного ВСУ пытались совершить несколько ротаций. Однако все попытки были сорваны. По украинским военным отработали российские снайперы на сверхдальних дистанциях — несколько километров. Севернее Работина был уничтожен укрепрайон. По нему ударил танковый экипаж Т-80БВМ 70-го мотострелкового полка группировки войск «Днепр». Противник потерял около восьми военных. ВСУ заминировали артиллерийскую позицию, где служил гвардии рядовой Евгений Слукин. Таким образом украинские военные пытались помешать продвижению штурмовиков, использовав РСЗО чешского производства Vampire со снарядами дистанционного минирования. Оценив ситуацию, военный сразу приступил к разминированию. За короткое время он обезвредил 26 мин, что позволило сменить позицию орудия и продолжить наступление. В Минобороны РФ рассказали и о другом подвиге российского военного — командире артиллерийского подразделения гвардии лейтенанте Павле Балаганском. Его артиллерийское орудие, расчетом которого непосредственно руководил Балаганский, загорелось. Военный в сложных условиях смог потушить возгорание, рискуя собственной жизнью. Детонации боеприпасов удалось избежать. После этого орудие было перемещено на запасную позицию, бой продолжился.