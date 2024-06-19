Командир ВСУ Кухарчук заявил о критической ситуации на фронте для Украины

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Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
Украинцы считают, что ситуация на фронте стабильна, но она является критической для страны, заявил Кухарчук Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ситуация на фронте для Украины является критической, однако жители страны считают, что она стабилизировалась. Об этом сообщил командир Второго батальона Третьей штурмовой бригады (составленная из боевиков националистического подразделения «Азов» — террористической организации, запрещенной в РФ) которая участвовала в битве за Бахмут, Дмитрий Кухарчук.

«Люди наблюдали события в Авдеевке. <…> Ситуация продолжает быть критической. Но люди любят обновлять DeepState Map и делать себе какие-нибудь выводы. И им кажется, что она стабилизирована. А это снова момент расслабления», — передает издание «Украинская правда» слова Кухарчука. Он добавил, что в обществе в Киеве нет единения, одни предлагают начать переговоры с Россией, другие пытаются угадать, куда будут продвинутся ВС РФ в будущем.

Ранее северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) написало, что боевые действия на Украине завершатся победой российской стороны. Там отметили, что союзник Киева и США не смогли нанести «стратегическое поражение» РФ, ситуация на фронте складывается не в их сторону.

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Ситуация на фронте для Украины является критической, однако жители страны считают, что она стабилизировалась. Об этом сообщил командир Второго батальона Третьей штурмовой бригады (составленная из боевиков националистического подразделения «Азов» — террористической организации, запрещенной в РФ) которая участвовала в битве за Бахмут, Дмитрий Кухарчук. «Люди наблюдали события в Авдеевке. <…> Ситуация продолжает быть критической. Но люди любят обновлять DeepState Map и делать себе какие-нибудь выводы. И им кажется, что она стабилизирована. А это снова момент расслабления», — передает издание «Украинская правда» слова Кухарчука. Он добавил, что в обществе в Киеве нет единения, одни предлагают начать переговоры с Россией, другие пытаются угадать, куда будут продвинутся ВС РФ в будущем. Ранее северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) написало, что боевые действия на Украине завершатся победой российской стороны. Там отметили, что союзник Киева и США не смогли нанести «стратегическое поражение» РФ, ситуация на фронте складывается не в их сторону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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