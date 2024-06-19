Ситуация на фронте для Украины является критической, однако жители страны считают, что она стабилизировалась. Об этом сообщил командир Второго батальона Третьей штурмовой бригады (составленная из боевиков националистического подразделения «Азов» — террористической организации, запрещенной в РФ) которая участвовала в битве за Бахмут, Дмитрий Кухарчук.
«Люди наблюдали события в Авдеевке. <…> Ситуация продолжает быть критической. Но люди любят обновлять DeepState Map и делать себе какие-нибудь выводы. И им кажется, что она стабилизирована. А это снова момент расслабления», — передает издание «Украинская правда» слова Кухарчука. Он добавил, что в обществе в Киеве нет единения, одни предлагают начать переговоры с Россией, другие пытаются угадать, куда будут продвинутся ВС РФ в будущем.
Ранее северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) написало, что боевые действия на Украине завершатся победой российской стороны. Там отметили, что союзник Киева и США не смогли нанести «стратегическое поражение» РФ, ситуация на фронте складывается не в их сторону.
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