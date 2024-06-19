В Саудовской Аравии умерли четыре российских паломника

19 июня 2024 в 12:33 Размер текста - 17 +

В Саудовской Аравии умерло четыре гражданина РФ во время хаджа, заявили в генконсульстве России Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Саудовской Аравии во время паломничества погибло четыре гражданина России, их смерть произошла по естественным причинам в связи с жарой. Об этом сообщает генконсульстве РФ. Новость по теме В Саудовской Аравии погибло свыше 500 паломников: что известно, причины и подробности «Четыре российских паломника умерли во время хаджа в Саудовской Аравии по естественным причинам», — заявили в российском генконсульстве. Информацию передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что количество верующих, погибших во время хаджа, составило 577 человек. Из них порядка 323 были египтянами, а не менее 60 — иорданцами. Паломники погибли из-за очень жаркой погоды, температура воздуха в стране составила 51,8 градуса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Саудовской Аравии во время паломничества погибло четыре гражданина России, их смерть произошла по естественным причинам в связи с жарой. Об этом сообщает генконсульстве РФ. «Четыре российских паломника умерли во время хаджа в Саудовской Аравии по естественным причинам», — заявили в российском генконсульстве. Информацию передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что количество верующих, погибших во время хаджа, составило 577 человек. Из них порядка 323 были египтянами, а не менее 60 — иорданцами. Паломники погибли из-за очень жаркой погоды, температура воздуха в стране составила 51,8 градуса.