В Саудовской Аравии погибло свыше 500 паломников: что известно, причины и подробности

В Саудовской Аравии во время паломничества погибло более 500 верующих

19 июня 2024 в 08:31 Размер текста - 17 +

Число паломников, погибших во время хаджа в Саудовской Аравии, составляет 577 верующих Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Саудовской Аравии в Мекке погибло более 500 паломников, среди которых египтяне, иорданцы и другие верующие. В связи с этим с заявлениями выступили политики, которые сообщили о гибели и госпитализации граждан своих стран. Что известно о трагедии, ее причины и подробности — в материале URA.RU. Что известно В общей сложности в Саудовской Аравии во время хаджа погибло 577 паломников, пишет AFP . Отмечается, что не менее 323 из них являлись египтянами, а свыше 60 — иорданцами. Один из паломников погиб в давке, он получил смертельные травмы, заявила « Лента.ру ». В свою очередь, в МИД государства сообщили, что из-за совершения паломничества в Саудовскую Аравию погибли свыше 40 паломников из Иордании, 35 — из Туниса. Также саудовские власти официально сообщали только о числе пострадавших паломников, которые были госпитализированы. По состоянию на 16 июня в больницы попали более двух тысяч верующих. С тех пор обновление статистики не производилось. Причины смерти паломников Паломники, следовавшие в Саудовскую Аравию, погибли из-за погодных условий. В стране стояла жара с температурой 51 градус. Исследование, опубликованное властями Саудовской Аравии в мае, показало, что температура в регионе проведения хаджа увеличивается на 0,4 градуса каждые десять лет. Согласно данным национального метеорологического центра температура в Большой мечети в Мекке 17 июня достигла 51,8 градуса. Египетский чиновник, отвечающий за организацию хаджа, сообщил, что высокое количество погибших также связано с хаосом, вызванным незарегистрированными паломниками. Их неожиданное прибытие привело к перегрузке лагерей помощи верующим и нарушению работы служб. Паломники страдали от отсутствия еды, воды и кондиционирования воздуха, а также не могли найти укрытие в жару. Также министерство здравоохранения государства отметило, что в одно только воскресенье, 16 июня, 2764 паломника пострадали от тепловых ударов. Заявления политических лиц Генеральный консул Марокко в Джидде сообщил о гибели не менее пяти граждан страны во время хаджа. Министерство иностранных дел Египта активно сотрудничает с саудовскими властями для поиска пропавших египетских паломников и подтверждает случаи смерти, пишет агентство AFP. Представитель Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд сообщил о гибели 11 иранцев и госпитализации 26 верующих. Индонезия и Сенегал также заявляют о потерях среди своих граждан. Кроме того, министр здравоохранения Саудовской Аравии Фахд аль-Джаладжель выступил с рекомендациями для паломников, призывая их избегать прямых солнечных лучей, особенно в самые жаркие часы дня. Также он напомнил верующим о соблюдении питьевого режима. Паломничество в Саудовской Аравии: история Хадж, паломничество в Мекку, является одним из пяти основных столпов ислама. Каждый мусульманин, обладающий физической и финансовой возможностью, обязан совершить хадж хотя бы раз в жизни. В 2024 году хадж совершили около 1,83 миллиона паломников, включая 1,6 миллиона иностранных верующих. Хадж начался в пятницу 14 июня и продолжится до следующей среды. Многие мусульмане пытаются попасть в Мекку нелегально из-за высокой стоимости виз, необходимых для участия в хадже. Эти паломники сталкиваются с рисками, так как они не имеют доступа к услугам, предоставляемым официально зарегистрированным верующим. Среди этих услуг: кондиционированные помещения для отдыха и восстановления сил во время исполнения религиозных обрядов. Ранее, в ходе хаджа 2023 года произошла трагедия, унесшая жизни 240 паломников. Кроме того, зафиксировано более 10 тысяч случаев недомогания, вызванных экстремальной жарой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Саудовской Аравии в Мекке погибло более 500 паломников, среди которых египтяне, иорданцы и другие верующие. В связи с этим с заявлениями выступили политики, которые сообщили о гибели и госпитализации граждан своих стран. Что известно о трагедии, ее причины и подробности — в материале URA.RU. В общей сложности в Саудовской Аравии во время хаджа погибло 577 паломников, пишет AFP. Отмечается, что не менее 323 из них являлись египтянами, а свыше 60 — иорданцами. Один из паломников погиб в давке, он получил смертельные травмы, заявила «Лента.ру». В свою очередь, в МИД государства сообщили, что из-за совершения паломничества в Саудовскую Аравию погибли свыше 40 паломников из Иордании, 35 — из Туниса. Также саудовские власти официально сообщали только о числе пострадавших паломников, которые были госпитализированы. По состоянию на 16 июня в больницы попали более двух тысяч верующих. С тех пор обновление статистики не производилось. Паломники, следовавшие в Саудовскую Аравию, погибли из-за погодных условий. В стране стояла жара с температурой 51 градус. Исследование, опубликованное властями Саудовской Аравии в мае, показало, что температура в регионе проведения хаджа увеличивается на 0,4 градуса каждые десять лет. Согласно данным национального метеорологического центра температура в Большой мечети в Мекке 17 июня достигла 51,8 градуса. Египетский чиновник, отвечающий за организацию хаджа, сообщил, что высокое количество погибших также связано с хаосом, вызванным незарегистрированными паломниками. Их неожиданное прибытие привело к перегрузке лагерей помощи верующим и нарушению работы служб. Паломники страдали от отсутствия еды, воды и кондиционирования воздуха, а также не могли найти укрытие в жару. Также министерство здравоохранения государства отметило, что в одно только воскресенье, 16 июня, 2764 паломника пострадали от тепловых ударов. Генеральный консул Марокко в Джидде сообщил о гибели не менее пяти граждан страны во время хаджа. Министерство иностранных дел Египта активно сотрудничает с саудовскими властями для поиска пропавших египетских паломников и подтверждает случаи смерти, пишет агентство AFP. Представитель Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд сообщил о гибели 11 иранцев и госпитализации 26 верующих. Индонезия и Сенегал также заявляют о потерях среди своих граждан. Кроме того, министр здравоохранения Саудовской Аравии Фахд аль-Джаладжель выступил с рекомендациями для паломников, призывая их избегать прямых солнечных лучей, особенно в самые жаркие часы дня. Также он напомнил верующим о соблюдении питьевого режима. Хадж, паломничество в Мекку, является одним из пяти основных столпов ислама. Каждый мусульманин, обладающий физической и финансовой возможностью, обязан совершить хадж хотя бы раз в жизни. В 2024 году хадж совершили около 1,83 миллиона паломников, включая 1,6 миллиона иностранных верующих. Хадж начался в пятницу 14 июня и продолжится до следующей среды. Многие мусульмане пытаются попасть в Мекку нелегально из-за высокой стоимости виз, необходимых для участия в хадже. Эти паломники сталкиваются с рисками, так как они не имеют доступа к услугам, предоставляемым официально зарегистрированным верующим. Среди этих услуг: кондиционированные помещения для отдыха и восстановления сил во время исполнения религиозных обрядов. Ранее, в ходе хаджа 2023 года произошла трагедия, унесшая жизни 240 паломников. Кроме того, зафиксировано более 10 тысяч случаев недомогания, вызванных экстремальной жарой.