«РВ»: во Львове дроны РФ повредили здание связанного с военным сектором НИИ

19 июня 2024 в 13:07 Размер текста - 17 +

Административное здание во Львове было повреждено беспилотниками, заявил Садовый Фото: Стас Этвеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во Львове БПЛА российской армии повредили административное здание, которое связано с военным сектором научно-исследовательского института (НИИ). Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый. «В результате ночного прилета зафиксировали еще одно разрушение — админздание НИИ», — передает telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны слова Садового. Он добавил, что здание связано с военным сектором. Также глава областной военной администрации (ОВА) Львовской области Максим Козицкий сообщил, что 19 июня в регионе была объявлена воздушная тревога, причина неизвестна. Он отметил, что была разрушена крыша, перекрытия второго этажа и стены неуточненного здания на площади 800 квадратных метров. Ранее командир ВСУ по имени Лева сообщил, что ВС РФ стали использовать больше дронов. От их количества военным ВСУ становится страшно. Также он подчеркнул разнообразие беспилотников России, только один «Ланцет» применяется в нескольких модификациях и с разными типами боезаряда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во Львове БПЛА российской армии повредили административное здание, которое связано с военным сектором научно-исследовательского института (НИИ). Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый. «В результате ночного прилета зафиксировали еще одно разрушение — админздание НИИ», — передает telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны слова Садового. Он добавил, что здание связано с военным сектором. Также глава областной военной администрации (ОВА) Львовской области Максим Козицкий сообщил, что 19 июня в регионе была объявлена воздушная тревога, причина неизвестна. Он отметил, что была разрушена крыша, перекрытия второго этажа и стены неуточненного здания на площади 800 квадратных метров. Ранее командир ВСУ по имени Лева сообщил, что ВС РФ стали использовать больше дронов. От их количества военным ВСУ становится страшно. Также он подчеркнул разнообразие беспилотников России, только один «Ланцет» применяется в нескольких модификациях и с разными типами боезаряда.