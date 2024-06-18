18 июня 2024

Друзья и близкие лидера ОПС «Уралмаш» заполонили главный храм Екатеринбурга. Фото, видео

На прощание с лидером ОПС «Уралмаш» Маевским пришли больше 100 человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония прошла в закрытом для прессы режиме
Церемония прошла в закрытом для прессы режиме Фото:

На прощание с лидером ныне несуществующего ОПС «Уралмаш» Игорем Маевским в Храме на Крови в центре Екатеринбурга собрались больше сотни человек — его друзья, близкие и знакомые по разным этапам жизни. Церемонию закрыли для журналистов, кадрами с URA.RU поделился читатель.

К моменту публикации гроб с телом вынесли из храма. Маевского похоронят на Северном кладбище.

О смерти Игоря Маевского стало известно 16 июня. Основным его занятием в последние годы был автобизнес. Товарищ покойного рассказывал, что Маевский нередко помогал людям, попавшим в беду, и никогда не афишировал это.

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На прощание с лидером ныне несуществующего ОПС «Уралмаш» Игорем Маевским в Храме на Крови в центре Екатеринбурга собрались больше сотни человек — его друзья, близкие и знакомые по разным этапам жизни. Церемонию закрыли для журналистов, кадрами с URA.RU поделился читатель. К моменту публикации гроб с телом вынесли из храма. Маевского похоронят на Северном кладбище. О смерти Игоря Маевского стало известно 16 июня. Основным его занятием в последние годы был автобизнес. Товарищ покойного рассказывал, что Маевский нередко помогал людям, попавшим в беду, и никогда не афишировал это.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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