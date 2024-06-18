На прощание с лидером ныне несуществующего ОПС «Уралмаш» Игорем Маевским в Храме на Крови в центре Екатеринбурга собрались больше сотни человек — его друзья, близкие и знакомые по разным этапам жизни. Церемонию закрыли для журналистов, кадрами с URA.RU поделился читатель.
К моменту публикации гроб с телом вынесли из храма. Маевского похоронят на Северном кладбище.
О смерти Игоря Маевского стало известно 16 июня. Основным его занятием в последние годы был автобизнес. Товарищ покойного рассказывал, что Маевский нередко помогал людям, попавшим в беду, и никогда не афишировал это.
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