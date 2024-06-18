Друзья и близкие лидера ОПС «Уралмаш» заполонили главный храм Екатеринбурга. Фото, видео

На прощание с лидером ОПС «Уралмаш» Маевским пришли больше 100 человек

19 июня 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

Церемония прошла в закрытом для прессы режиме Фото: Илья Московец © URA.RU На прощание с лидером ныне несуществующего ОПС «Уралмаш» Игорем Маевским в Храме на Крови в центре Екатеринбурга собрались больше сотни человек — его друзья, близкие и знакомые по разным этапам жизни. Церемонию закрыли для журналистов, кадрами с URA.RU поделился читатель. К моменту публикации гроб с телом вынесли из храма. Маевского похоронят на Северном кладбище. О смерти Игоря Маевского стало известно 16 июня. Основным его занятием в последние годы был автобизнес. Товарищ покойного рассказывал, что Маевский нередко помогал людям, попавшим в беду, и никогда не афишировал это. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На прощание с лидером ныне несуществующего ОПС «Уралмаш» Игорем Маевским в Храме на Крови в центре Екатеринбурга собрались больше сотни человек — его друзья, близкие и знакомые по разным этапам жизни. Церемонию закрыли для журналистов, кадрами с URA.RU поделился читатель. К моменту публикации гроб с телом вынесли из храма. Маевского похоронят на Северном кладбище. О смерти Игоря Маевского стало известно 16 июня. Основным его занятием в последние годы был автобизнес. Товарищ покойного рассказывал, что Маевский нередко помогал людям, попавшим в беду, и никогда не афишировал это.