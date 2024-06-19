Южно-Уральский госуниверситет вошел в топ-100 лучших вузов РФ

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ЮУрГУ обновил личный рекорд в рейтинге топ-100 за последние пять лет
ЮУрГУ обновил личный рекорд в рейтинге топ-100 за последние пять лет Фото:

Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ, Челябинск) вошел в рейтинг ста лучших вузов России. По данным рейтингового агентства RAEX, образовательная организация по итогам 2023 года заняла 49 место.

«ЮУрГУ занял 49 место в рейтинге 100 лучших вузов России. Рейтинговый балл составил 2.5759», — отмечено в таблице.

За год университет улучшил позиции, поднявшись наверх с 53 строки. Учебные заведения сравнили по нескольким параметрам. Среди них есть уровень научно-исследовательской деятельности, спрос на выпускников со стороны работодателей и наличие условий для получения качественного образования.

Место, которое занял вуз, является самым высоким за последние пять лет. В то же время показатель не является лучшим для университета. В 2013 году ЮУрГУ находился на 39 месте, в 2014 году — на 32-м.

В мае RAEX включил ЮУрГУ в другой свой рейтинге. В предметных топах университет занял с 7 по 13 позиции. В таблицу попал и другой челябинский вуз — Южно-Уральский государственный аграрный университет. Организация оказалась на 16 месте по направлению подготовки «Ветеринария и зоотехния».

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Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ, Челябинск) вошел в рейтинг ста лучших вузов России. По данным рейтингового агентства RAEX, образовательная организация по итогам 2023 года заняла 49 место. «ЮУрГУ занял 49 место в рейтинге 100 лучших вузов России. Рейтинговый балл составил 2.5759», — отмечено в таблице. За год университет улучшил позиции, поднявшись наверх с 53 строки. Учебные заведения сравнили по нескольким параметрам. Среди них есть уровень научно-исследовательской деятельности, спрос на выпускников со стороны работодателей и наличие условий для получения качественного образования. Место, которое занял вуз, является самым высоким за последние пять лет. В то же время показатель не является лучшим для университета. В 2013 году ЮУрГУ находился на 39 месте, в 2014 году — на 32-м. В мае RAEX включил ЮУрГУ в другой свой рейтинге. В предметных топах университет занял с 7 по 13 позиции. В таблицу попал и другой челябинский вуз — Южно-Уральский государственный аграрный университет. Организация оказалась на 16 месте по направлению подготовки «Ветеринария и зоотехния».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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