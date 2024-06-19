Южно-Уральский госуниверситет вошел в топ-100 лучших вузов РФ

Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ, Челябинск) вошел в рейтинг ста лучших вузов России. По данным рейтингового агентства RAEX, образовательная организация по итогам 2023 года заняла 49 место.
«ЮУрГУ занял 49 место в рейтинге 100 лучших вузов России. Рейтинговый балл составил 2.5759», — отмечено в таблице.
За год университет улучшил позиции, поднявшись наверх с 53 строки. Учебные заведения сравнили по нескольким параметрам. Среди них есть уровень научно-исследовательской деятельности, спрос на выпускников со стороны работодателей и наличие условий для получения качественного образования.
Место, которое занял вуз, является самым высоким за последние пять лет. В то же время показатель не является лучшим для университета. В 2013 году ЮУрГУ находился на 39 месте, в 2014 году — на 32-м.
В мае RAEX включил ЮУрГУ в другой свой рейтинге. В предметных топах университет занял с 7 по 13 позиции. В таблицу попал и другой челябинский вуз — Южно-Уральский государственный аграрный университет. Организация оказалась на 16 месте по направлению подготовки «Ветеринария и зоотехния».
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