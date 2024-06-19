Мэр Ирбита досрочно завершил опрос за переименование площади Ленина

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Юдин оставил прежним название площади в Ирбите
Юдин оставил прежним название площади в Ирбите Фото:

Глава Ирбита (Свердловская область) Николай Юдин закончил голосование за переименование площади Ленина раньше намеченного срока — 20 июня. Ее название останется прежним, рассказал мэр.

«Мы всегда опирались и будем опираться в своей работе на мнение горожан, жителей Ирбита. Поэтому мной принято решение: прекратить обсуждение, итоги опроса не подводить. Название площади, на сегодняшний момент, останется „площадь имени В.И. Ленина“. Всем спасибо! Всем добра!» — публикует администрация слова Юдина.

Опрос, по словам главы Ирбита, начался с из-за постоянных запросов горожан с просьбой сменить «утратившее актуальность» название площади. Однако информированный собеседник URA.RU отмечал, что это часть большого эксперимента губернатора Евгения Куйвашева. Сам Юдин опровергает эту версию.

В городском опросе зафиксировали почти 70 тысяч участников, что значительно превышает реальное население Ирбита. Из-за этого Депутаты свердловского заксобрания от КПРФ пригрозили Юдину, что потребуют его отставки. Коммунисты сочли действия мэра попыткой расколоть общество.

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Глава Ирбита (Свердловская область) Николай Юдин закончил голосование за переименование площади Ленина раньше намеченного срока — 20 июня. Ее название останется прежним, рассказал мэр. «Мы всегда опирались и будем опираться в своей работе на мнение горожан, жителей Ирбита. Поэтому мной принято решение: прекратить обсуждение, итоги опроса не подводить. Название площади, на сегодняшний момент, останется „площадь имени В.И. Ленина“. Всем спасибо! Всем добра!» — публикует администрация слова Юдина. Опрос, по словам главы Ирбита, начался с из-за постоянных запросов горожан с просьбой сменить «утратившее актуальность» название площади. Однако информированный собеседник URA.RU отмечал, что это часть большого эксперимента губернатора Евгения Куйвашева. Сам Юдин опровергает эту версию. В городском опросе зафиксировали почти 70 тысяч участников, что значительно превышает реальное население Ирбита. Из-за этого Депутаты свердловского заксобрания от КПРФ пригрозили Юдину, что потребуют его отставки. Коммунисты сочли действия мэра попыткой расколоть общество.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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