Мэр Ирбита досрочно завершил опрос за переименование площади Ленина

Глава Ирбита (Свердловская область) Николай Юдин закончил голосование за переименование площади Ленина раньше намеченного срока — 20 июня. Ее название останется прежним, рассказал мэр.
«Мы всегда опирались и будем опираться в своей работе на мнение горожан, жителей Ирбита. Поэтому мной принято решение: прекратить обсуждение, итоги опроса не подводить. Название площади, на сегодняшний момент, останется „площадь имени В.И. Ленина“. Всем спасибо! Всем добра!» — публикует администрация слова Юдина.
Опрос, по словам главы Ирбита, начался с из-за постоянных запросов горожан с просьбой сменить «утратившее актуальность» название площади. Однако информированный собеседник URA.RU отмечал, что это часть большого эксперимента губернатора Евгения Куйвашева. Сам Юдин опровергает эту версию.
В городском опросе зафиксировали почти 70 тысяч участников, что значительно превышает реальное население Ирбита. Из-за этого Депутаты свердловского заксобрания от КПРФ пригрозили Юдину, что потребуют его отставки. Коммунисты сочли действия мэра попыткой расколоть общество.
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