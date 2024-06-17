Куйвашев запустил большой эксперимент по пересмотру наследия СССР

Резонансная попытка главы Ирбита Алексея Юдина переименовать площадь Ленина — не стихийная локальная инициатива, а часть большого эксперимента свердловского губернатора Евгения Куйвашева по переосмыслению истории региона и его позиционирования. Такую подоплеку в разговоре с URA.RU озвучил погруженный в ситуацию источник, близкий к региональному кабмину.
Площадь Ленина, которая имеет такое название с 1920-х годов, администрация Ирбита предложила переименовать в «Торговую» или «Екатерининскую» (историческое название) 13 июня. «Владимир Ильич Ленин никакого участия в жизни Ирбита не принимал. А Екатерине в городе даже памятник есть, именно она, например, присвоила статус ирбитской ярмарке. Поэтому люди обращались с идеей [о переименовании], мы их услышали, проводим опрос», — объяснил URA.RU Юдин.
Новость сразу же подхватили паблики коммунистической направленности. В частности, левый публицист Клим Жуков призвал «показать мерзавцам, что Ильич народу дороже Торговли и Екатерины». История разошлась по федеральным telegram-каналам. И это повлияло на расклад в голосовании. Сначала в лидерах был вариант «Торговая», затем вперед резко вырвался вариант «оставить, как есть». Общее число проголосовавших — 47,5 тысячи. Население Ирбита — 36,6 тысячи.
По словам собеседника агентства во власти, самостоятельно на такое — без согласования с первым лицом — Юдин не пошел бы. «Губернатор — по натуре своей прогрессист — без особого трепета относится к различным памятникам. Неоднократно в кулуарах звучала идея перенести памятник Ленину с площади 1905 года в Екатеринбурге. Но не решались», — передал источник.
«[Ирбит] это пробный шар, попытка аккуратно проверить настроение свердловчан. Сработает — используем опыт в других территориях», — описал собеседник логику. Голосование в Ирбите продлится до 20 июня.
К Ирбиту — старейшему городу Свердловской области — у Куйвашева особые чувства. Как говорит он сам, потому что место уникальное: здесь большое количество старинных домов, архитектурных памятников, большая коллекция гравюр и многое другое — все, благодаря чему Ирбит может стать туристической или торговой столицей (зачатки формировались в досоветскую эпоху). Губернатор ежегодно приезжает сюда на известную по всей стране ярмарку (проходит как раз на площади Ленина), а в конце мая проводил выездное заседание правительства. Тогда анонсировалось, что в ближайшие 7,5 лет на развитие Ирбита потратят больше 19 млрд рублей.
«Такая экономическая поддержка, безусловно, сопровождается и определенными политическими заданиями [мэру]», — отметил собеседник. Сам Юдин при этом категорически настаивает: решение он принимал самостоятельно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!