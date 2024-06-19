О чем договорились Путин и Ким Чен Ын

Путин и Ким Чен Ын подписали три документа о развитии партнерства
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, документ, наручные часы, подписание договора, шариковая ручка
Подписание документов состоялось после выступления перед СМИ Фото:

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали три документа. Они направлены на развитие всеобъемлющего партнерства, медицины и строительство моста, сообщает Кремль.

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«Подписано соглашение между правительством РФ и правительством КНДР о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная», — сообщает Кремль на своем сайте. Самый важный документ — это Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Северной Кореей. Также был подписан документ о сотрудничестве в сфере медицинского образования и науки, здравоохранения.

Путин впервые за 24 года приехал в Пхеньян. Там он лично переговорил с Кимом, а потом сделал ряд важных заявлений. Лидер КНДР заявил, что его страна полностью поддерживает российскую политику. Также он отметил важность укрепления стратегического взаимодействия с Россией, передает МК.RU.

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Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали три документа. Они направлены на развитие всеобъемлющего партнерства, медицины и строительство моста, сообщает Кремль. «Подписано соглашение между правительством РФ и правительством КНДР о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная», — сообщает Кремль на своем сайте. Самый важный документ — это Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Северной Кореей. Также был подписан документ о сотрудничестве в сфере медицинского образования и науки, здравоохранения. Путин впервые за 24 года приехал в Пхеньян. Там он лично переговорил с Кимом, а потом сделал ряд важных заявлений. Лидер КНДР заявил, что его страна полностью поддерживает российскую политику. Также он отметил важность укрепления стратегического взаимодействия с Россией, передает МК.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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