О чем договорились Путин и Ким Чен Ын

Путин и Ким Чен Ын подписали три документа о развитии партнерства

Подписание документов состоялось после выступления перед СМИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали три документа. Они направлены на развитие всеобъемлющего партнерства, медицины и строительство моста, сообщает Кремль.

«Подписано соглашение между правительством РФ и правительством КНДР о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная», — сообщает Кремль на своем сайте . Самый важный документ — это Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Северной Кореей. Также был подписан документ о сотрудничестве в сфере медицинского образования и науки, здравоохранения.

Путин впервые за 24 года приехал в Пхеньян. Там он лично переговорил с Кимом, а потом сделал ряд важных заявлений. Лидер КНДР заявил, что его страна полностью поддерживает российскую политику. Также он отметил важность укрепления стратегического взаимодействия с Россией, передает МК.RU .