Путин: Россия и Северная Корея не приемлют диктата и шантажа

Владимир Путин заявил, что КНДР и РФ проводят независимую политику
Россия и Северная Корея проводит независимую внешнюю политику, любой диктат и шантаж неприемлем. Об этом в Пхеньяне заявил президент РФ Владимир Путин.
«И Россия, и Корея проводят независимую внешнюю политику и не приемлют язык шантажа и диктата», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
До этого РФ и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Таким образом страны будут помогать друг другу в случае нападения. Путин отметил, что соглашение было подписано после заявлений западных лидеров насчет ударов по РФ.
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