Путин: Россия и Северная Корея не приемлют диктата и шантажа

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Визит Путина в Пхеньян
Владимир Путин заявил, что КНДР и РФ проводят независимую политику Фото:

Россия и Северная Корея проводит независимую внешнюю политику, любой диктат и шантаж неприемлем. Об этом в Пхеньяне заявил президент РФ Владимир Путин.

«И Россия, и Корея проводят независимую внешнюю политику и не приемлют язык шантажа и диктата», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

До этого РФ и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Таким образом страны будут помогать друг другу в случае нападения. Путин отметил, что соглашение было подписано после заявлений западных лидеров насчет ударов по РФ.

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Россия и Северная Корея проводит независимую внешнюю политику, любой диктат и шантаж неприемлем. Об этом в Пхеньяне заявил президент РФ Владимир Путин. «И Россия, и Корея проводят независимую внешнюю политику и не приемлют язык шантажа и диктата», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU. До этого РФ и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Таким образом страны будут помогать друг другу в случае нападения. Путин отметил, что соглашение было подписано после заявлений западных лидеров насчет ударов по РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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