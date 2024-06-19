Путин: Россия и Северная Корея не приемлют диктата и шантажа

19 июня 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что КНДР и РФ проводят независимую политику Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Россия и Северная Корея проводит независимую внешнюю политику, любой диктат и шантаж неприемлем. Об этом в Пхеньяне заявил президент РФ Владимир Путин. «И Россия, и Корея проводят независимую внешнюю политику и не приемлют язык шантажа и диктата», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU. До этого РФ и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Таким образом страны будут помогать друг другу в случае нападения. Путин отметил, что соглашение было подписано после заявлений западных лидеров насчет ударов по РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия и Северная Корея проводит независимую внешнюю политику, любой диктат и шантаж неприемлем. Об этом в Пхеньяне заявил президент РФ Владимир Путин. «И Россия, и Корея проводят независимую внешнюю политику и не приемлют язык шантажа и диктата», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU. До этого РФ и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Таким образом страны будут помогать друг другу в случае нападения. Путин отметил, что соглашение было подписано после заявлений западных лидеров насчет ударов по РФ.