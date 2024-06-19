Ким Чен Ын назвал Путина «самым дорогим другом корейского народа»

19 июня 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

Ким Чен Ын заявил, что Владимир Путин — самый дорогой друг для КНДР Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU Президент России Владимир Путин — это близкий друг и соратник Северной Кореи и корейского народа. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. «Заключение нового самого мощного договора между Россией и КНДР было бы немыслимо в отрыве от выдающейся дальновидности и решительности Путина — самого дорогого друга корейского народа», — заявил Ким Чен Ын. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ким Чен Ын в своем заявлении затронул подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Согласно ему, в случае нападения две страны должны будут помогать друг другу. Также между РФ и КНДР будет развиваться сотрудничество в военно-технической сфере. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин — это близкий друг и соратник Северной Кореи и корейского народа. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. «Заключение нового самого мощного договора между Россией и КНДР было бы немыслимо в отрыве от выдающейся дальновидности и решительности Путина — самого дорогого друга корейского народа», — заявил Ким Чен Ын. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ким Чен Ын в своем заявлении затронул подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Согласно ему, в случае нападения две страны должны будут помогать друг другу. Также между РФ и КНДР будет развиваться сотрудничество в военно-технической сфере.