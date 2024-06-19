Ким Чен Ын назвал Путина «самым дорогим другом корейского народа»

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Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Космодром Восточный, Благовещенск, ким чен ын
Ким Чен Ын заявил, что Владимир Путин — самый дорогой друг для КНДР Фото:

Президент России Владимир Путин — это близкий друг и соратник Северной Кореи и корейского народа. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

«Заключение нового самого мощного договора между Россией и КНДР было бы немыслимо в отрыве от выдающейся дальновидности и решительности Путина — самого дорогого друга корейского народа», — заявил Ким Чен Ын. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ким Чен Ын в своем заявлении затронул подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Согласно ему, в случае нападения две страны должны будут помогать друг другу. Также между РФ и КНДР будет развиваться сотрудничество в военно-технической сфере.

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Президент России Владимир Путин — это близкий друг и соратник Северной Кореи и корейского народа. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. «Заключение нового самого мощного договора между Россией и КНДР было бы немыслимо в отрыве от выдающейся дальновидности и решительности Путина — самого дорогого друга корейского народа», — заявил Ким Чен Ын. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ким Чен Ын в своем заявлении затронул подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Согласно ему, в случае нападения две страны должны будут помогать друг другу. Также между РФ и КНДР будет развиваться сотрудничество в военно-технической сфере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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