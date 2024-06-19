Новые взрывы на карьере вице-спикера челябинского заксобрания напугали горожан

На Новосмолинском карьере, принадлежащем семье вице-спикера заксобрания Челябинской области Юрия Карликанова, возобновились работы. Об этом сообщили в пресс-службе областного МЧС. Взрывы напугали жителей Челябинска.
«На карьере Новосмолинский ведутся работы», — уточнили в пресс-службе регионального МЧС после сообщений челябинцев о сильных взрывах в районе карьера. Жители сообщили о грохоте и облаке пыли или дыма в данной локации.
Ранее стало известно, что садоводы пожаловались на работу щебеночного предприятия. Его обслуживает группа предприятий «ЧелСИ», которую контролирует семья Карликанова. Челябинцы сообщили главе СКР Александру Бастрыкину, что от деятельности щебеночного предприятия почва пропиталась бетонной пылью, погибли деревья и растения, ухудшилось состояние здоровья граждан, особенно страдающих астмой. В региональном СКР по данному факту расследуется уголовное дело.
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