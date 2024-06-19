В Челябинске отправили в СИЗО одного из участников ОПГ вымогателей. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Александра Козловского отправили в СИЗО до 18 августа
Александра Козловского отправили в СИЗО до 18 августа Фото:

Центральный райсуд Челябинска 19 июня избрал меру пресечения Александру Козловскому. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, его отправили в СИЗО на два месяца.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить. Избрать заключение под стражу на срок два месяца, то есть до 18 августа», — зачитала решение судья Елена Черненко.

В суде интересы Козловского представляют сразу два адвоката. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 163 УК РФ (Вымогательство). Во время оглашения меры пресечения Козловский отвернулся от камер.

На заседание пришли и подруги 27-летнего предполагаемого члена группировки. Проходя в зал суда он напомнил женщинам, что «роднули просили передать им сигарет». 

С началом слушания стало известно, что Козловский окончил девять классов и официально нигде не работает. Он холост, детей нет. После, заседание закрыли из-за того, что в преступлениях замешаны несовершеннолетние.

Участники ОПГ были задержаны утром 18 июня. Всего силовики провели обыски по 60 адресам и задержали около 40 лиц. В последующем часть из них была отпущена. Известно, что некоторым лицам из банды еще нет 18 лет. Из-за этого заседания по избранию им меры пресечения прошли в закрытом от СМИ режиме.

Козловский пытался закрыться от камер СМИ во время заседания
Козловский пытался закрыться от камер СМИ во время заседания
Фото:
Мужчина отворачивался и прятался за курткой
Мужчина отворачивался и прятался за курткой
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Центральный райсуд Челябинска 19 июня избрал меру пресечения Александру Козловскому. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, его отправили в СИЗО на два месяца. «Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить. Избрать заключение под стражу на срок два месяца, то есть до 18 августа», — зачитала решение судья Елена Черненко. В суде интересы Козловского представляют сразу два адвоката. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 163 УК РФ (Вымогательство). Во время оглашения меры пресечения Козловский отвернулся от камер. На заседание пришли и подруги 27-летнего предполагаемого члена группировки. Проходя в зал суда он напомнил женщинам, что «роднули просили передать им сигарет».  С началом слушания стало известно, что Козловский окончил девять классов и официально нигде не работает. Он холост, детей нет. После, заседание закрыли из-за того, что в преступлениях замешаны несовершеннолетние. Участники ОПГ были задержаны утром 18 июня. Всего силовики провели обыски по 60 адресам и задержали около 40 лиц. В последующем часть из них была отпущена. Известно, что некоторым лицам из банды еще нет 18 лет. Из-за этого заседания по избранию им меры пресечения прошли в закрытом от СМИ режиме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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