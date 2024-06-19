Центральный райсуд Челябинска 19 июня избрал меру пресечения Александру Козловскому. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, его отправили в СИЗО на два месяца.
«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить. Избрать заключение под стражу на срок два месяца, то есть до 18 августа», — зачитала решение судья Елена Черненко.
В суде интересы Козловского представляют сразу два адвоката. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 163 УК РФ (Вымогательство). Во время оглашения меры пресечения Козловский отвернулся от камер.
На заседание пришли и подруги 27-летнего предполагаемого члена группировки. Проходя в зал суда он напомнил женщинам, что «роднули просили передать им сигарет».
С началом слушания стало известно, что Козловский окончил девять классов и официально нигде не работает. Он холост, детей нет. После, заседание закрыли из-за того, что в преступлениях замешаны несовершеннолетние.
Участники ОПГ были задержаны утром 18 июня. Всего силовики провели обыски по 60 адресам и задержали около 40 лиц. В последующем часть из них была отпущена. Известно, что некоторым лицам из банды еще нет 18 лет. Из-за этого заседания по избранию им меры пресечения прошли в закрытом от СМИ режиме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!