Телеведущую Татьяну Лазареву* внесли в список террористов и экстремистов

Татьяна Лазарева вошла в новый список Росфинмониторинга
новость из сюжетаИноагенты РФ
Артистка и телеведущая Татьяна Лазарева вошла в новый список террористов и экстремистов, который составил Росфинмониторинг. Об этом сообщили в ТАСС.
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«Росфинмониторинг внес телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом) в список террористов и экстремистов», — сообщает ТАСС. В этот же список вошел и «Грузинский национальный легион».
*Татьяна Лазарева внесена список иноагентов Минюста РФ
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