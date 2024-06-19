Телеведущую Татьяну Лазареву* внесли в список террористов и экстремистов

19 июня 2024 в 17:14 Размер текста - 17 +

Артистка и телеведущая Татьяна Лазарева вошла в новый список террористов и экстремистов, который составил Росфинмониторинг. Об этом сообщили в ТАСС. «Росфинмониторинг внес телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом) в список террористов и экстремистов», — сообщает ТАСС. В этот же список вошел и «Грузинский национальный легион». *Татьяна Лазарева внесена список иноагентов Минюста РФ