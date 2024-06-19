Телеведущую Татьяну Лазареву* внесли в список террористов и экстремистов

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Татьяна Лазарева вошла в новый список Росфинмониторинга Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Артистка и телеведущая Татьяна Лазарева вошла в новый список террористов и экстремистов, который составил Росфинмониторинг. Об этом сообщили в ТАСС.

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«Росфинмониторинг внес телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом) в список террористов и экстремистов», — сообщает ТАСС. В этот же список вошел и «Грузинский национальный легион».

*Татьяна Лазарева внесена список иноагентов Минюста РФ

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Артистка и телеведущая Татьяна Лазарева вошла в новый список террористов и экстремистов, который составил Росфинмониторинг. Об этом сообщили в ТАСС. «Росфинмониторинг внес телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом) в список террористов и экстремистов», — сообщает ТАСС. В этот же список вошел и «Грузинский национальный легион». *Татьяна Лазарева внесена список иноагентов Минюста РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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